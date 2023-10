La notizia della rottura tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano ha lasciato i fan della coppia senza parole e col passare di giorni maggiori dettagli sul motivo che avrebbe condotto i due alla separazione sono iniziati a circolare sul web. La rottura è avvenuta appena 5 mesi dopo la nascita della loro figlia Celine Blue, ma i problemi di coppia sono nati ben prima dell’arrivo della piccola. Sabato l’influencer è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo per raccontare la sua versione dei fatti.

Sophie Codegoni ha raccontato a Silvia Toffanin la sua versione dei fatti:”Già da un mesetto le cose non andavano bene. Ho deciso di chiudere la relazione 6 giorni fa, dopo tanti sbagli che non reputavo giusti ma giustificavo”. Alessandro Basciano l’avrebbe tradita con l’ex – la ragazzata fotografata insieme a lui all’aeroporto di Ibiza – che poi ha contattato Sophie Codegoni per metterla al corrente del tradimento.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, il video prima del parto

“Poi mi arrivano tanti messaggi, uno proprio dalla ragazza dell’aeroporto, che mi rivela ‘sono la sua ex, abbiamo passato tre giorni a Ibiza’. Ho i video, le foto, lui che le chiede di non postare niente perché la sua ex, che sarei io, è pazza. Le ha pagato i voli, la trattava come se fosse la fidanzata e me come l’amante. Di tutti i tradimenti è il più subdolo”. Sophie Codegoni ha parlato anche dei momento del parto e di quanto fatto da Alessandro Basciano.

“Quando io stavo partorendo Alessandro era a casa a fare un riposino, mi ha detto ‘ti mando tua mamma io vado a dormire’. Io urlavo all’ostetrica ‘chiamate Alessandro’ e lei mi ha risposto ‘no, chi è andato a dormire resta a dormire’. Non era innamorato di me. È andato a dormire quando ero già 7 centimetri dilatata”. Dopo le parole dell’ex gieffina tanti utenti hanno ripostato un video pubblicato da Sophie poco prima del parto e che la riprende insieme al compagno a ballare nella stanza dell’ospedale in cui è nata la figlia.

Questo è stato fatto prima del parto. Questa è la dimostrazione che i social sono completamente finti pic.twitter.com/qvrI3XBMJf — Ali🌎 (@Haleyinamerica) October 14, 2023

I due sorridono e si divertono, ma alla luce delle parole dette dall’influencer a Verissimo molti utenti si sono scagliati contro la coppia accusandoli di falsità.”Aiuto rivedere queste immagini alla luce dell’intervista di oggi è veramente surreale…è spaventoso”, “La dimostrazione che stavano insieme e che hanno fatto una figlia solo per fatturare”, “Poi è andato a dormire perchè fare il tiktok sarà stato troppo stancante”, “Loro due insieme sono sempre stati toxic, ora quella piccolina dovrà pagare la loro tossicità. I social non rispecchiano mai la realtà, soprattutto quando sono a favore di telecamera”, “Questo è stato fatto prima del parto. Questa è la dimostrazione che i social sono completamente finti”.