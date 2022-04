“Non vedo l’ora”. Sophie Codegoni non ce la fa: non trattiene la grossa novità

Sophie Codegoni ha annunciato una grossa novità e i suoi fan sono in fermento. Lo ha fatto attraverso alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram ufficiale. L’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ ed ex concorrente del ‘GF Vip 6’ si sta godendo tantissimo la sua vita privata in compagnia di Alessandro Basciano, conosciuto proprio nella Casa più spiata d’Italia. Ma ora quello che sta per fare dovrebbe davvero lasciare senza parole e increduli i tanti ammiratori che la seguono.

Qualche giorno fa Sophie Codegoni ha fatto pubblicare su ‘DiPiù’ una lettera indirizzata ai genitori Stefano e Valeria, che avevano espresso perplessità sul carattere di Alessandro Basciano. Ma lei ha subito precisato: “Vi siete preoccupati perché ho già sofferto nella vita, perché qualche tempo fa un uomo ha fatto del male alla mamma. Da allora ho iniziato a non fidarmi più degli uomini. Solo Alessandro, con la sua dolcezza, è riuscito a farmi cambiare idea. Con lui sono serena”. Quindi, per lei il capitolo è chiuso.





Nelle scorse ore Sophie Codegoni ha dunque postato alcune stories, nelle quali ha fatto ipotizzare qualcosa di grandioso. Si sono visti alcuni abiti, anche se non è scesa completamente nei dettagli. Non si vede il suo Alessandro, ma non è da escludere che insieme stiano progettando una novità da far stropicciare gli occhi. Le sue parole sono state poche, ma concise, e fanno davvero sperare in qualcosa che riuscirà a sorprendere positivamente migliaia e migliaia di follower.

Su Instagram Sophie Codegoni ha scritto: “Tante novità in arrivo, non vedo l’ora di condividere con voi anche questo nuovo progetto. Work in progress”. Quindi, al momento non ha svelato ulteriori particolari ma ha mostrato qualche foto che ha avuto la funzione di dare degli indizi. Sta di fatto che lei è molto felice di quello che ha fatto e che annuncerà a breve. Ovviamente nei prossimi giorni sapremo qualcosa in più e saranno svelate tutte le cose che sono attualmente avvolte dal mistero.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si erano soffermati anche sull’ipotesi di approdare in Honduras a ‘L’Isola dei Famosi’: ” Alessandro alla domanda se parteciperebbe al programma condotto da Ilary Blasi in coppia con la fidanzata Sophie ha risposto così: “Sarebbe l’ennesima prova”. Quando Ignazio Moser ha domandato a entrambi: “Se vi proponessero di fare L’Isola legati cosa rispondereste?”, l’ex gieffino ha risposto: “Ma legati con chi? Io e lei?”.

