“Loro due, insieme”. Sophie e Basciano, il dopo-GF Vip è già super: si è appena scoperto

Ancora una bella notizia per Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Queste ore sono state caratterizzate da momenti indimenticabili per gli ex concorrenti del ‘GF Vip’. Infatti, sono stati prima loro a svelare al pubblico che hanno deciso di fare un passo già importante per il loro futuro personale. Hanno riferito di essere ormai pronti alla convivenza, nonostante sia passato poco tempo da quando il loro amore è esploso nella Casa pi spiata d’Italia. E ora è uscita fuori una news altrettanto importante.

A ‘Chi’ Sophie Codegoni è la prima a rivelare che i due hanno deciso di vivere insieme con la convivenza che è quasi realtà: “Mia mamma mi ha fatto una sorpresa perché mi ha trovato casa, l’ha arredata e ha messo anche lo spazzolino da denti per Alessandro. Quando incontri la persona giusta, cadono tutte le paure. Grazie a Soleil per essere stata Cupido e avermi quindi fatto conoscere meglio Alessandro. Lui sembra una persona dura, ma quando lo conosci bene ti accorgi che è dolcissima”.

Inoltre, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno fatto capire di essere anche intenzionati a creare una famiglia e dunque ad avere dei figli, oltre a pensare ad un ipotetico matrimonio. Non dovrebbero però optare per questa possibilità nel breve termine. Ma la notizia non riguarda aspetti personali, ma quelli professionali. La loro esperienza al ‘GF Vip’ ha attirato le attenzioni di molti e avrebbero ricevuto una proposta decisamente allettante, che non potranno mai rifiutare.





Stando a quanto riferito da ‘VeroTv’, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano potrebbero essere protagonisti di una trasmissione televisiva. Si tratterebbe di una sit-com che andrebbe in onda proprio su Mediaset. Non si sa ancora il nome del programma, ma qualcosa dovrebbe venire fuori nei prossimi giorni. Un periodo straordinario per la coppia nata al ‘GF Vip’, che sta continuando a conquistare fan. Non resta che attendere un po’ di tempo per scoprire dunque cosa faranno.

Intanto, hanno parlato Adriana Volpe e Sonia Bruganelli dopo il ‘GF Vip’. Entrambe hanno criticato uno dei protagonisti del ‘GF Vip’, ovvero Tommaso Eletti. Sonia ha affermato: “Non è riuscito ad entrare nelle dinamiche del programma e infatti è stato il primo ad uscire”. E Adriana sempre a ‘Chi Magazine’: “Ne avrei fatto volentieri a meno”. Chissà se l’ex ‘Temptation Island’ vorrà dire qualcosa in merito.