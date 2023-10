Se ne parlava da giorni, settimane della rottura tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Poi è arrivata la conferma della crisi da parte di Amedeo Venza, esperto di gossip sui social e amico dell’ex gieffino e, poche ore fa, quella della diretta interessata: si sono lasciati. È finita per davvero tra i due ex UeD ed ex concorrenti del GF Vip che proprio nella Casa avevano visto nascere e crescere il loro sentimento e col passare dei mesi creato una famiglia. Cinque mesi fa è nata la figlia Celine Blue ma ora lei ha messo la parola fine.

Con una Storia pubblicata sul suo profilo instagram, Sophie Codeogni non entra nel merito dei motivi dell’addio ad Alessandro Basciano, ma parla di “situazioni gravi, alcune delle quali ho scoperto solo recentemente, che mi hanno spinta a prendere questa decisione”. Aggiunge che non avrebbe “mai immaginato che la persona che avevo al mio fianco, e che è anche il padre di mia figlia, potesse comportarsi in questo modo”.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, i fan convinti: “Perché è finita”

Sophie Codeogni assicura che non è stata una scelta “presa alla leggera, ma è stata dettata da una serie di circostanze che mi hanno ferito profondamente e alle quali non posso chiudere gli occhi, nel rispetto di me stessa e della nostra bambina”. Ora potrebbe essere meno presente sui social, anche se continuerà a lavorare sui social per diffondere positività e il suo sorriso, come ha sempre fatto.

Allo stesso tempo non può negare “di essere molto scossa. Vi ringrazio sempre per il supporto che mi offrite e vi chiedo un po’ di comprensione mentre affronto queste difficoltà. Pensavo di avere al mio fianco una persona diversa, ma mi sbagliavo“. Ma perché è finita? I fan hanno già la risposta, a quanto si legge sui social, sotto i recenti post di lui che per il momento resta in silenzio: l’avrebbe tradita.

“E anche questa donna l’abbiamo cornificata… Ci hai fatto pure una figlia, continua così campione”, “Povera Sophie. Che le hai combinato! E povera Celine! Vergognati”, si legge sotto i post di Basciano. E altri: “Il lupo perde il pelo ma non il vizio mo stiamo a 2 manca la terza”, “Sei una m…”, “Come hai potuto tradire Sophie…. ritrova te stesso, i tuoi valori e la tua vita” e “Traditore del ca…”. Insomma, sono in tanti a esserne certi ma per ora, come detto, i veri motivi dell’addio restano privati.