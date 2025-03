Flavio Briatore ha suscitato molto scalpore sui social con un’accusa forte e diretta nei confronti della Range Rover, il noto marchio di auto di lusso. L’imprenditore italiano, pur apprezzando l’aspetto estetico delle vetture, ha avuto parole decisamente dure sulla loro affidabilità e sul servizio clienti, in particolare per quanto riguarda i numerosi disservizi che ha dovuto affrontare con le sue auto.

Sul suo account Instagram, Flavio Briatore ha raccontato due episodi che evidenziano i problemi riscontrati con due auto della casa automobilistica britannica. Il primo riguarda una Range Rover Sport acquistata nel 2020, per la quale ha speso oltre 30mila euro in riparazioni in soli quattro anni. Il motivo? Un difetto al flap che non è mai stato risolto nonostante gli interventi frequenti da parte dei meccanici.

Parlando invece della sua seconda auto, l’imprenditore ha acquistato un nuovo modello nel 2024, ma dopo appena 48 ore, il veicolo si è fermato completamente. Dopo averlo portato in assistenza a Monaco, gli è stato spiegato che il guasto dipendeva da un trasformatore non disponibile, da produrre su misura. Flavio Briatore ha sottolineato quanto assurdo fosse aspettare così tanto tempo per un componente di un’auto così costosa. “Sono incaz*ato come acquirente della Range Rover”, ha detto l’imprenditore nello sfogo social.

“Io avevo un Range Rover Sport. Nel 2024 ho preso una nuova Range Rover Sport con 14mila chilometri. Dal 2020 al 2024, ho speso più di 30.000 euro dal meccanico, fattura alla mano. C’erano problemi con il filtro Fap, mi hanno detto. Questa l’ho presa nel 2024 e dopo due giorni si è fermata”, ha proseguito Flavio Briatore, spiegando di aver portato l’auto in assistenza alla sede di Monaco.

“Anche loro erano imbarazzati. Mi hanno detto che il problema era un trasformatore che non avevano e che la casa madre deve costruire. È una follia, soprattutto considerando il prezzo. È una macchina bella da vedere, ma dà sempre problemi. Non vedo nessuna reazione dalla casa madre. Le auto costano tanto, ma il servizio clienti è terribile, sono due mesi che aspettiamo il trasformatore, sono incaz*ato”, ha detto ancora l’imprendiotre.

Ma il colpo di scena arriva dal commento di Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Briatore, che ha voluto prendere parte alla discussione con una battuta ironica. La showgirl ha scritto: “Per fortuna c’è la macchina di Eli”, allegando l’emoji della risata. Il commento non è passato inosservato e ha suscitato l’ennesima conferma del buon rapporto tra i due ex coniugi, che nonostante la separazione, continuano a mantenere una relazione serena per il bene del loro figlio Nathan Falco.

Ovviamente non sono mancati i commenti di chi ha detto a Briatore di non potersi permettere un’auto del genere o chi, come l’account ufficiale di Mazda Italia che ha ironizzato: “Flavio, quando vuoi sai dove trovarci”. Poi c’è chi scrive: “Meglio la Panda”, “Flavio, apprezziamo il consiglio ma intanto non c’abbiamo na lira non c’è pericolo che ci compriamo il RangeR”, “Starai attraversando un momento difficile, ti siamo vicini, un abbraccio”.