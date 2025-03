Il 18 marzo 2025, Nathan Falco Briatore ha festeggiato il suo 15° compleanno, un traguardo importante per il giovane figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, che in questi anni ha vissuto una vita seguita da media e curiosi, grazie anche alle foto social dei genitori, che spesso hanno condiviso tappe importanti della sua vita.

Figlio d’arte, Nathan Falco ha infatti avuto una vita sotto i riflettori fin da bambino. Sua madre, Elisabetta Gregoraci, è una delle showgirl italiane più conosciute, mentre il padre, Flavio Briatore, è un imprenditore di successo e una figura di spicco nel mondo dello sport e degli affari. Grazie alla fama dei genitori, Nathan è cresciuto in un ambiente prestigioso e anche per questo motivo non è stato immune ai commenti velenosi degli hater.

Nathan Falco Briatore compie 15 anni: le foto

Da bambino, infatti, è stato spesso preso di mira per qualche chilo di troppo ma da qualche anno le cose sono cambiate, Nathan Falco è cresciuto ed è diventato un bellissimo ragazzo. “18 marzo, il giorno più bello della mia vita. 15 anni fa sei arrivato tu e l’hai riempita di un amore che non si può spiegare, solo vivere. Da allora, ogni giorno con te è stato una scoperta, un’avventura, una crescita reciproca. Amo la nostra complicità che nel tempo si è consolidata e le nostre chiacchierate senza filtri!”, scrive Elisabetta Gregoraci.

“Oggi ti dico solo: non smettere mai di essere te stesso, di credere nei tuoi sogni, di lottare per ciò che vuoi. Io sarò sempre qui, accanto a te. Buon compleanno vita mia, la tua mamma”, aggiunge, a corredo di una serie di foto che la ritraggono con il figlio dal momento della nascita a oggi.

Anche il padre Flavio Briatore ha condiviso su Instagram i suoi auguri: “Buon compleanno Falco, tantissimi auguri per i tuoi splendidi 15 anni”, ha scritto l’imprenditore a corredo di una foto del figlio. Tantissimi gli auguri dai fan e dagli amici dello spettacolo e dello sport sotto ai post pubblicati da Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci.

“Questo ragazzo ha preso il meglio del papà e il meglio della mamma. Sarà un bellissimo uomo”, “Che bel ragazzo auguri di cuore“, si legge tra i commenti. “Auguri cuore, ti amiamo infinitamente”, ha scritto la sorella di Elisabetta sotto al post di Nathan Falco. “Auguri al tuo principe”, scrive Simona Ventura e auguri anche da altri vip amici di mamma e papà.