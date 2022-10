Sonia Bruganelli via da casa, le parole di Paolo Bonolis. La storia d’amore tra il noto conduttore e la produttrice e opinionista tv è da tempo al centro del gossip. In più di un’occasione si è parlato di ‘crisi’, ma la coppia sta insieme dal 1997 e dal loro amore sono nati tre figli, Silvia, Davide e Adele. Paolo ha avuto altri due figli, Stefano e Martina, dalla precedente relazione con l’ex moglie Diane Zoller. Circa un mese fa è arrivata la notizia che Sonia e Paolo avrebbero abitato in due appartamenti diversi.

Subito si è pensato ad una rottura tra i due, ma le cose non stanno esattamente così. A rivelare cosa stia succedendo ci ha pensato Paolo Bonolis che qualche giorno fa è intervenuto a Verissimo e poi recentemente ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera. L’occasione è data dalla pubblicazione del suo ultimo libro “Notte fonda”, in cui il conduttore ripercorre attraverso una serie di dialoghi la sua relazione con la moglie Sonia Bruganelli.

Leggi anche: “Abbiamo deciso di farlo”. GF Vip 7, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis: il gesto per Marco Bellavia





Le parole di Paolo Bonolis sulla scelta della moglie Sonia Bruganelli

Sulla decisione di vivere in due appartamenti diversi Sonia Bruganelli aveva parlato di scelta di “rispetto e civiltà” reciproci. Ma evidentemente Paolo Bonolis ha dovuto adattarsi e forse avrebbe preferito continuare a vivere insieme. Questo almeno quanto trapela dalle sue dichiarazioni.

Paolo Bonolis ha infatti dichiarato: “Non mi dispiace che mia moglie Sonia si sia trasferita perché è quello che desidera e quando vuoi bene a una persona, imporle qualcosa che non desidera è una pura cattiveria. Ma non è il mio percorso”. Va detto che i due appartamenti sono comunicanti e che il rapporto tra i due resta solido. Il conduttore vive con la figlia Silvia di 19 anni, mentre la minore Adele sta con la mamma. Davide, invece, è in Friuli dove ha debuttato in C con la Triestina.

Sui problemi di salute della figlia, dovuti ad una mancanza di ossigeno che ha compromesso le sue capacità motorie e cerebrali, Paolo Bonolis afferma: “Piccole rabbie che uno conserva. Non sono felice di questa cosa. Sono felicissimo di Silvia, felicissimo di come è sempre allegra, le voglio un bene dell’anima, mi diverte, è piena di energia. Però quello che è successo è successo, e come disse il Marchese del Grillo: potrò essere ancora un po’ incazzato per ‘sto fatto? Mi fa rabbia perché non ho armi per affrontarlo se non l’accettazione e l’amore. Però a me fa male. Tutto qua”.

“Un sogno che si realizza”. Davide Bonolis orgoglio di papà Paolo e mamma Sonia. Notizia top