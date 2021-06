“Io e Paolo…”. Sonia Bruganelli, aria di crisi con Bonolis. Cosa sta capitando alla coppia

Sonia Bruganelli, quella frase che mette tutti in allarme. Riflettori accesi sulla moglie di Paolo Bonolis. Questa volta non è il solito vortice di polemiche indirizzare su Sonia Bruganelli, spesso accusata di ostentare una vita agiata e ricca di ogni tipo di comodità. L’attenzione cade sulla vita di coppia con il marito e conduttore Paolo Bonolis, tutto a partire da una riflessione resa nota sul proprio profilo Instagram.

A volte basta una sola frase per scatenare la bufera social. Sonia Bruganelli è solita ritrovarsi in situazioni non sempre facili da gestire non appena tende a esprimere pubblicamente il proprio punto di vista. Al centro del mirino dei pettegolezzi una frase a corredo di un post reso noto al suo pubblico di fan. Con sullo sfondo il mare, le parole di Sonia lasciano intendere molto altro.

“Libertà e amore sono una cosa sola. Ho sempre scelto di amare chi la pensava come me”. Il post di Sonia Bruganelli viene completato con un hashtag alquanto misterioso che non poteva sfuggire ai fan: #dedicato. Insieme da 24 anni con Paolo Bonolis, la coppia vanta un affiatamento come pochi. Ma la domanda di alcuni follower sorge spontanea: “ma tu e Paolo siete in crisi?”.





E non sfugge il commento di chi va ben oltre, riferendosi a Paolo Bonolis come “ex marito”. Domanda a brucia pelo di un utente: “Ex marito… Perché? Non sta più con Bonolis?”. La replica di Sonia non tarda ad arrivare: “Non rispondo a queste domande”. Ma non contento, l’utente incalza: “Sonia, lei mi ha già risposto. Mi dispiace”. Sonia ha continuato ad alimentare i sospetti completando il post con un’ulteriore frase.

Ancora più criptica della precedente, Sonia scrive: “Quando ti accorgi della recita , certi sipari devi chiuderli tu” con tanto di hashtag #maipiùcomeprima #domanièunaltrogiorno. Momenti delicati mai nascosti dalla coppia, soprattutto in merito ai problemi di salute della figlia Silvia: “Quando è nata nostra figlia c’è stata una crisi vera, familiare. E’ stato un momento di rottura che ha portato un allontanamento anche da lui. Quando superi questo capisci che c’è un legame che va oltre qualsiasi difficoltà”. Ma questa volta cosa sarà accaduto?