Sonia Bruganelli ha una nuova relazione? È quello che vorrebbe (forse) far intendere dalla sua ultima storia sui social. La donna, 49 anni, è appena uscita dal matrimonio con Paolo Bonolis dopo tanti anni insieme. Ora Sonia sta trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza prima di tornare a casa e quindi anche a lavoro. Che poi, la Bruganelli era anche insieme a Bonolis questo estate. I due infatti hanno deciso di partire comunque insieme ad alcuni amici verso Formentera questa estate.

>> “Oh mamma, che spettacolo”. Belen in intimo manda tutti ko. Ma poi spunta ‘lui’…

Ma c’è una frase che ha lasciato un po’ di sassi tutti i follower della famosa opinionista. Sonia Bruganelli infatti, ha condiviso con i suoi fan su Instagram, una frase davvero molto interessante: “Viaggia e non dirlo a nessuno. Vivi una storia d’amore e non dirlo a nessuno. Vivi felicemente e non dirlo a nessuno. Le persone rovinano le cose meravigliose”.





Sonia Bruganelli ha una nuova relazione?

Chiaramente la cosa non avrebbe dato adito a tante congetture in una situazione diversa. Tuttavia, quel “Vivi una storia d’amore e non dirlo a nessuno” ha fatto drizzare le orecchie praticamente a tutti. Ora molti follower si chiedono se ci sia un altro uomo nella sua vita, proprio mentre è in vacanza con il suo ex Paolo Bonolis.

In molti quindi si chiedono se l’autrice televisiva abbia intrapreso una nuova relazione e non voglia farlo sapere a nessuno (anche se con questa storia lo avrebbe confessato, nel caso, Ndr) per evitare che “le persone rovinino le cose meravigliose”? Ma non abbiamo di certo la certezza, potrebbe infatti trattarsi anche solo di una citazione che è piaciuta alla ex di Paolo Bonolis e l’ha voluta semplicemente condividere.

Come ha fatto sapere Paolo Bonolis infatti, la donna ama scherzare sulle cose più importanti e adora creare un po’ di tensione al mondo del gossip del quale fa parte. Sembra divertirsi quindi, Sonia Bruganelli, a non farci capire niente. Chiaramente, ora che è libera e felice, la donna potrà fare tutto quello che vuole in fatto di relazioni. Così come potrà fare Bonolis se troverà mai una donna che potrà sostituire l’ex moglie.

Leggi anche: “Questo è un vero peccato…”. Pamela Camassa, il dettaglio su Filippo Bisciglia non è sfuggito: riempita di domande