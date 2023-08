Stavolta Belen Rodriguez ha fatto impazzire tutti, anche se le sempre presenti critiche non sono mancate. Prima ha postato un video provocatorio, poi una foto hot straordinariamente interessante. E i follower si sono scatenati, commentando in ogni modo. Ovviamente ci sono stati tantissimi complimenti da parte dei suoi fan, ma coloro che non la sopportano ne hanno approfittato per contestare duramente il suo stile di vita.

Tra l’altro, nel filmato sembra essere presente proprio il nuovo partner di Belen Rodriguez. Ma è soprattutto la foto hot ad essere piaciuta moltissimo agli utenti, i quali hanno gradito questa sua attività social. Ma il suo comportamento generale è stato anche criticato aspramente perché, nonostante lei abbia sempre puntato sulla riservatezza nell’ambito privato, secondo gli hater stavolta è lei ad aver alimentato il circolo del gossip.

Leggi anche: “Guardate dov’è”. Belen Rodriguez, ora non ci sono davvero più dubbi: tutto ripreso





Belen Rodriguez posta foto hot e un video: arrivano anche critiche

Davvero accattivante comunque quanto fatto da Belen Rodriguez, che ha confermato ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, di essere di una sensualità clamorosa. La foto hot ha parlato praticamente da sola, mentre per quanto concerne il video, ha voluto forse punzecchiare tutti coloro che cercano ossessivamente informazioni sul suo fidanzato. Si può infatti intravedere solamente un uomo, intento a fumarsi una sigaretta, quindi c’è un ‘vedo non vedo’ che ha catturato l’attenzione di tutti.

Nell’immagine bollente non si vede il volto di Belen, ma la parte di sotto del suo corpo. Si è messa in intimo e tutti hanno ammirato quello spettacolo della natura. La lingerie di colore nero e le sue gambe perfette, oltre ad un fisico pazzesco, hanno conquistato la stragrande maggioranza dei follower. Ma soprattutto a causa del filmato con probabilmente Elio Lorenzoni al suo fianco, c’è chi si è arrabbiato: “Adesso inizierà mostrando un pezzo alla volta di Elio. Mamma mia, crede che aspettando mesi prima di mostrarlo intero cambi il senso della realtà? Uno all’anno”.

Il sito Ultimenotizieflash ha riportato altri due commenti dei follower, di tenore opposti: “Lo vedi che sei tu che vuoi alimentare il gossip? Non ti lamentare allora, privacy questa sconosciuta”, “Quanto ve rode che lei può fare quello che vuole e con chi vuole. Voi no, vai Belen falle e falli impazzire”.