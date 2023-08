Belen Rodriguez continua a dominare la cronaca rosa di questa estate 2023. L’amore di nuovo finito con Stefano De Martino e le presunte nuove frequentazioni di entrambi, sebbene non abbiano mai trovato conferme, sono stati e sono tuttora gli argomenti principali del gossip nostrano. Lui, ballerino di Amici e oggi conduttore affermato sembrerebbe single al momento. Il like della sorella Adelaide sotto un post pubblicato sul profilo Instagram del settimanale Chi che mostrava alcuni scatti delle vacanze di lui in barca specificando che non avrebbe fidanzate è parso a tutti eloquente.

Discorso diverso per Belen Rodriguez, da mesi ormai accostata a Elio Lorenzoni. Prima le foto rubate e le voci, poi dopo una pausa dal chiacchiericcio i due sembrano non nascondersi più. È stata proprio la conduttrice e showgirl argentina a postare sul suo profilo Instagram i primi scatti insieme al nuovo compagno, apparso tra le sue Instagram stories di qualche giorno fa. “Ora mi sento di nuovo bene”, ha scritto lei sotto una serie di scatti che la immortalavano a cavallo.

Belen Rodriguez e il nuovo fidanzato non si nascondono più: le nuove foto

E poi “Me encanta”, ovvero “adoro” ha poi aggiunto Belen Rodriguez in un secondo post dove ha fatto capolino per la prima volta Elio Lorenzoni, a quanto pare legato alla ex conduttrice de Le Iene da inizio estate. Sebbene lo scatto immortali il nuovo fidanzato di Belen in controluce, è apparso subito chiaro che quella sagoma in sella a un cavallo fosse lui.

Non solo infatti la coppia è stata paparazzata sull’isola di Albarella durante una breve vacanza in compagnia della famiglia dell’argentina. Ora Elio Lorenzoni l’ha presentata ai suoi amici più cari. Insieme hanno infatti partecipato al party organizzato in occasione del battesimo del piccolo Leone, figlio di Beatrice Marchetti e Felix Bitzios.

La ex protagonista dell’Isola dei famosi è infatti tra i più cari amici più cari di Elio Lorenzoni. E a giudicare dai video, condivisi dalla mamma del festeggiato tra le Storie, Belen Rodriguez è sembrata completamente a suo agio. Nei filmati eccola insieme all’orchestra esibirsi sulle note della canzone Besame Mucho. “Momenti speciali”, ha scritto Beatrice Marchetti mostrando la performance. Elio Lorenzoni non compare nel filmato lungo circa un minuto ma c’è voluto poco a fare due più due…