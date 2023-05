C’eravamo tanto amati, ma oggi un po’ di meno. In diverse occasioni, nel recente passato, vi abbiamo parlato del ‘triangolo’ composto da Sonia Bruganelli, Paolo Bonolis e Laura Freddi. A scanso di equivoci precisiamo subito che Laura e Paolo sono stati insieme diversi anni fa, mentre oggi il popolare conduttore è sposato con la produttrice ed opinionista tv. Parliamo di triangolo per il fatto che più volte le due donne hanno sottolineato di avere un ottimo rapporto.

Giusto l’anno scorso, ad esempio, l’ex Non è la Rai nello studio di Verissimo chiariva: “Nonostante le voci che sono circolate tra me e Sonia non c’è nessuna rivalità“. Benissimo. Tutto apposto allora? Beh, mica tanto. Almeno a giudicare dallo scambio di battute, non proprio amichevoli, che hanno visto protagoniste Laura Freddi e Sonia Bruganelli. E Paolo Bonolis? Lui se ne sta buono buono, beato – più o meno – tra le donne. Andiamo a vedere cosa è accaduto.

L’intervista di Laura Freddi e la risposta piccata di Sonia Bruganelli

Laura Freddi ha rievocato la storia d’amore con Paolo Bonolis nel corso di un’intervista a Donna Glamour. Queste le sue parole: “Ho conosciuto Paolo durante Non è la Rai. Lui non era famosissimo e io stavo cominciando a diventare nota. Eravamo tutti e due giovani e innamorati. Qualcuno ha provato a malignare sul nostro rapporto ma non ci è riuscito, visto che io ho deciso di non stare più con Paolo nel momento in cui raggiungeva l’apice del suo successo”.

Parole che, evidentemente, non sono piaciute moltissimo a Sonia Bruganelli, moglie di Paolo nonché mamma di tre dei suoi cinque figli (Silvia, Davide e Adele). L’ex opinionita del Grande Fratello Vip 7 ha replicato alle dichiarazioni di Laura Freddi con alcune story su Instagram: “Beh, l’apice del successo lo ha raggiunto con me. Comunque non era proprio uno sconosciuto prima”.

Una replica che non lascia molto spazio all’immaginazione. In merito alla fine della relazione con Paolo Bonolis e al rapporto con Sonia Bruganelli la stessa Laura Freddi aveva spiegato: “Il suo era un odio virtuale, forse aveva idealizzato la mia figura, ma i cinque anni e mezzo che ho passato con Paolo sono una briciola, rispetto al loro matrimonio. Perché lo lasciai? Ci siamo voluti molto bene e separarsi è stata una sofferenza per entrambi. Io desideravo di più, una famiglia, ma il momento era sbagliato, i nostri tempi non coincidevano”.

