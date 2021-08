Non c’è foto, video, reel o storia che non faccia polemica. Parliamo naturalmente della vita social di Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis, come ogni volta che posta qualcosa, torna a far discutere. Ma cosa è successo questa volta? Nello scatto ecco la Bruganelli impegnata a lavorare alla scrivania insieme a Roberto Imbriale, immortalata mentre compulsa e firma il contratto da opinionista per la prossima edizione del Grande Fratello Vip, il programma condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Fino a qui nulla di male. Tuttavia gli haters si sono adirati per un particolare dell’immagine: mentre si fa scattare la foto, Sonia Bruganelli porge il suo piede all’estetista. Sì, proprio così. Uno scatto che per tanti sarebbe stato fuori luogo, ma non per lei. Nella didascalia la donna scrive: “Ho imparato ad ottimizzare il tempo”. Per inciso, nel testo c’è anche un ringraziamento all’estetista.Potrete immaginare i commenti.

“Che brutta foto, sei imbarazzante”. “Prova a farlo in ufficio mentre nella stanza vicina c’è il capo”, rincara un altro utente. Ma è un diluvio, basta dare una letta ai commenti alla foto qui in calce per comprenderlo: “Incommentabile”, “Snob”. Ma c’è ovviamente anche chi difende Sonia Bruganelli e la riempie di complimenti.





Solo qualche giorno fa Sonia Bruganelli è finita di nuovo nella bufera dopo aver mostrato una foto della figlia Silvia, aiutata mentre scende dal jet. Il punto è che la ragazza ha problemi motori e di salute. E proprio da questo dipende la loro scelta di viaggiare su voli privati. Ma questa volta è arrivata la riposta della moglie di Paolo Bonolis che ha pubblicato la foto in questione.

E in calce, il commento: “Quando vi incarognite per l’aereo privato sappiate che è anche un modo per poter rendere la vita più facile a Silvia. Chi di voi se potesse non lo farebbe?”. Poche parole a cui è davvero difficile replicare che sono state commentate da Tommaso Zorzi, amico di Sonia Bruganelli e Bonolis.