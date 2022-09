Sembra che Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis in case separate. Non è una bolnba gossip, tutt’altro. È la stessa opinionista tv a raccontarlo al Corriere della Sera. La Bruganelli ha detto che già da tempo lui e il marito dormivano in stanze separate. Ma secondo le ultime novità, sembra che i due andranno proprio in case diverse. La donna ha dichiarato: “Dormire in camere separate è un segno di civiltà! Comunque noi adesso andiamo oltre: sto sistemando la mia nuova casa, dove mi trasferirò da sola con Adele”.

E ancora: “Silvia resta con lui. Se stiamo ancora insieme? Certo! Ma in palazzi diversi, comunicanti da una doppia porta sul terrazzo. È il segreto per restare insieme tutta la vita”. Nel frattempo la Bruganelli si prepara per la nuova edizione del GF Vip. Al suo fianco, come è arcinoto, ci sarà Orietta Berti. A riguardo ha raccontato: “Ora è diverso. Sarò con Orietta Berti: l’ammiro e la stimo, non si prende sul serio, come me”.

Sonia ricorda poi bene il litigio avuto con Signorini nel corso di una diretta, un fatto che li ha paradossalmente avvicinati: “Ha una fragilità nascosta dall’essere eccentrico, sembra spietato, ma è un tenerone”. Sonia ha raccontato al Corriere di aver scelto di accettare il ruolo di opinionista in un momento per lei complicato.

“I ragazzi che diventano grandi, le dinamiche di coppia che cambiano, il famoso nido vuoto”, spiega oggi. Aveva bisogno “di leggerezza” e al GF Vip deve solo farsi truccare “e guardare in vasca il Day Time prima della puntata”. Poi la Bruganelli parla dei suoi famosi haters che le chiedono spesso di togliersi il porro che ha vicino alle labbra.

“Ammazza, sempre! – racconta – Comunque me lo leverò, ma solo perché mi appesantisce la bocca e il mio truccatore non riesce ad allargarla”. Poco dopo la Bruganelli torna a parlare delle difficoltà della figlia Silvia, che oggi “deve soprattutto imparare a essere autosufficiente”. Attualmente, fa ippoterapia, musica, atletica e non solo. Infatti, lavora nella sua azienda Sdl, facendo fotocopie, numeri di telefono e scattando foto per le schede dei candidati.

