“Hanno litigato”. Soleil, ma come? Di colpo cambia tutto: qualcuno ha visto. Poi parola a una “fonte certa”

Soleil Sorge e Sophie Codegoni hanno litigato? La voce si è diffusa nelle ultime ore. Le due ex gieffine, dopo un’iniziale antipatia, avevano legato dentro la Casa: ““Qui sono riuscita ad ammettere le mie debolezze – le parole di Sophie – Sono certa che alcune persone hanno tenuto nascosti alcuni lati del loro carattere. Io mi sono totalmente lasciata andare. Abbiamo fatto vedere davvero tutto”. E Soleil le aveva risposto: “Non c’è cosa di cui sono più felice che essermi lasciata andare, nel mio meglio e nel mio peggio”.

Poco tempo fa, inoltre, Soleil Sorge aveva parlato così di Sophie Codegoni: “Se siamo davvero amiche? Sì, sorprendentemente sì. Sai, nella casa si creano tanti legami effimeri, tanti invece molto stretti. Stando in un contenitore come quello è un po’ una bolla, no? E le emozioni sono veramente accelerate. Quindi o crei dei rapporti che poi magari quando esci vanno a sciogliersi. Oppure come è capitato a noi invece, ci siamo ritrovate partendo in modo paradossale. E invece poi ci ha legato tantissimo”. Adesso, però, tutto sembra cambiato. In peggio.





Soleil e Sophie, quel like di troppo…

Perché si parla di litigio tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni? Beh, tutto nasce da un like messo dalla prima ad un tweet che accusa Sophie di aver copiato una foto precedentemente caricata da Soleil. Nel frattempo a Deianira Marzano è arrivata una segnalazione dove viene rilanciata l’ipotesi della rottura.

Un’utente scrive all’esperta di gossip: “Ciao Deia! Ho visto che ieri Soleil e Sophie erano allo stesso evento insieme. Nemmeno una foto insieme, come erano sempre solite fare. Avranno litigato?”. Deianira Marzano ha così approfondito la questione e alla fine è giunta ad una conclusione: “Sophie e Soleil non hanno assolutamente litigato. Fonte certa”.

Insomma nessun litigio tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni. D’altra parte il legame era troppo forte per spezzarsi così. Basta ricordare cosa è successo poco prima che Sophie uscisse dalla Casa del GF Vip. Molti telespettatori si erano subito accorti che al dito d è comparso un nuovo anello e la stessa ex tronista ha poi raccontato a Manila di averlo ricevuto da Solei: “Questo me l’ha lasciato Sole prima di uscire“, ha detto alla coinquilina mostrandole l’anello. E quell’amicizia resiste ancora oggi.

