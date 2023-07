Soleil Sorge pronta a condurre un programma in Rai. Mentre Mediaset cerca di accaparrarsi i migliori presentatori e portarseli a Cologno Monzese, anche la Rai fa altrettanto. Ed ecco quindi che i piani alti di Viale Mazzini danno un coloroso benvenuto a colei che in questi ultimi anni è stata tanto amata quanto criticata: Soleil Sorge.La donna infatti è stata scelta per condurre un programma che esiste già, anche se fino ad ora non ha mai avuto un grande successo in termini di ascolti e share.

Parliamo di “Felicità” a circa un paio d’anni cambia nome come fossero caramelle. Nel 2020 infatti qualcuno lo ricorderà per “Felicità – La Stagione Dell’Amore & Della Solidarietà“, mentre l’anno scorso è stato “Felicità – La Stagione Dell’Amicizia & Del Rispetto“. Ma di cosa si occuperà Soleil Sorge? Felicità è un programma condotto in primis da Pascal Vicedomini, ma da quest’anno a dare manforte ci sarà anche la meravigliosa Soleil Sorge.





Come ha raccontato sui social, la giovane curerà due strisce: una sul cinema insieme a Enrico Vanzina e una sul benessere e la salute col professor Lorenzetti. Soleil Sorge ha quindi dichiarato: “Sono felicissima perché nel corso delle puntate si tratterà delle tematiche estremamente vicine alla nostra società, molto interessanti, con personaggi davvero degni di nota. Dal 5 agosto al 16 settembre su Rai2 alle 12.00!”.

Per molti, questo è un punto di svolta per l’ex gieffina. In fondo siamo sempre stati abituati a vederla nei salotti trash di Barbara D’Urso o nei reality in cui le tematiche non sono certe quelle culturali. Stavolta invece Soleil Sorge sarà la protagonista di, udite udite, un programma mattutino. Da parte quindi la famosa “chimica artistica” con Alex Belli al Grande Fratello Vip, le ospitate all’Isola dei Famosi, o le divertenti gag a La Pupa e al GFVip Party.

Soleil Sorge ama mettersi in gioco, questo sembra chiaro. A riguardo la donna ha detto: “Sono solo una persona che si ama, si rispetta e pretende lo stesso dagli altri. Se questo vuol dire essere una STRO…ZA, sì, lo ammetto. Sono una str…nza“. Non ci resta che fare un grosso in bocca al lupo a Soleil Sorge e alla sua nuova esperienza in Rai.

