Soleil Sorge torna single. La notizia si è diffusa tra i fan alla velocità della luce non appena Alessandro Rosica, esperto di gossip, ha pubblicato una storia su Instagram a proposito della probabile rottura di coppia tra l’ex gieffina e il fidanzato Carlo.

Soleil Sorge è single, ma sarà tutto vero? La rottura sarebbe avvenuta alcune settimane fa, eppure si sarebbe saputo solo oggi attraverso una storia apparsa sul profilo Instagram di Alessandro Rosica e che chiarirebbe anche i motivi della reunion a Sharm-El-Sheikh tra Soleil Sorge, Alex Belli, Delia Duran e un altro ex gieffino, ovvero Gianluca Costantino.

Leggi anche: “Ho scoperto questa cosa su Onestini”. GF Vip 7, Soleil Sorge non aspettava altro





Soleil Sorge è single. L’indiscrezione ‘bomba’ di Alessandro Rosica

“Vi assicuro che Soleil ha lasciato il suo fidanzato già da settimane”, questo il contenuto del post di Alessandro Rosica che ha poi sottolineato: “Cento per cento non è più fidanzata, mi hanno detto che lei ha mollato lui per via della gelosia”. Nessuna traccia di Carlo nel corso della vacanza e un mistero intorno alla presunta rottura che dunque si infittisce notevolmente, posto che da parte della diretta interessata tutto sembra continuare a tacere. (“Perché ha vinto al televoto”. Soleil, bomba-top su Antonella e il GF Vip 7. E salta fuori un nome).

Un amore quello con Carlo vissuto sempre con molta discrezione. Infatti in occasione del compleanno dell’ex gieffina festeggiato il 7 luglio 2022 insieme ad amici più cari e alcuni ex volti del reality, Carlo presente nella foto di gruppo avrebbe poi deciso di non mostrare il viso coprendolo con un emoticon. Per quanto invece riguarda l’incontro tra i tre a Sharm-El-Sheikh, pare sia stato dovuto a motivi professionali, ma a lasciare senza parole gli utenti sarebbe stata in particolar modo un’immagine che ha fatto il giro della rete andando incontro a una valanga di critiche.

I tre protagonisti dello scatto sono apparsi felici e sorridenti nel corso di una cena: “Cene speciali” recita la didascalia alla foto che vedrebbe Soleil sorridente in primo piano con sullo sfondo la coppia abbracciata. Un modo come un altro per deporre l’ascia di guerra? Resta il fatto che molti utenti sarebbero rimasti del tutto sorpresi nel vedere il tanto discusso trio riunito e spensierato.