“Roba da milioni di euro”. Soleil Sorge nei guai: per l’ex GF Vip l’accusa pesantissima

Brutta notizia per Soleil Sorge. Dopo il ‘GF Vip’ erano arrivate solamente gioie per lei, scelta anche come opinionista de ‘La Pupa e il Secchione Show’ di Barbara D’Urso. Adesso però il sito ‘Biccy’ ha riferito qualcosa di davvero molto negativo, che cambierebbe proprio tutto. Nei suoi confronti c’è stata infatti un’accusa durissima, ma al momento lei ha preferito non rompere il silenzio e non commentare quanto accaduto. Ma sta di fatto che si parlerebbe di una complicità, presumibilmente involontaria, in una truffa.

Di Soleil Sorge aveva parlato Lulù Selassié, ma a fin di bene: “Se mi proponessero di fare l’Isola in coppia con una donna del GF avrei un po’ di scelta. Perché so che ci sono varie ragazze che hanno già fatto questo reality. Loro me ne hanno parlato durante i mesi al GF Vip. So quindi che sarebbero molto forti, resisterebbero senza problemi e come compagne di avventura sarebbero un’ottima spalla. Allora sicuramente Soleil! Perché lei l’ha fatta e l’edizione in cui ha partecipato l’ho seguita”.





Di questa truffa ne ha dunque parlato ‘Biccy’ e molte persone ci sarebbero cascate in pieno, visto che si parla di ben 5 milioni di euro persi da tanta gente. Addirittura si paventa la possibilità che possa esserle revocata il ruolo di opinionista a ‘La Pupa e il Secchione Show’ perché la padrona di casa Barbara D’Urso non potrebbe restare indifferente davanti a tutto questo. E anche altri personaggi famosi sono stati invischiati in tutto questo, quindi sarebbe solo l’ultima in ordine di tempo.

Soleil Sorge sarebbe finita al centro di una truffa, dopo la sponsorizzazione di alcune criptovalute. Ma la criptovaluta in questione rappresenterebbe appunto una truffa e la gente avrebbe perso 5 milioni di euro. Se dovesse essere preso il provvedimento più duro nei confronti dell’ex concorrente del ‘GF Vip 6’, al suo posto a ‘La Pupa e il Secchione Show’ potrebbe esserci Lulù Selassié, che comunque si troverebbe in una situazione imbarazzante visto che dovrebbe sostituire una persona alla quale ci tiene.

Soleil Sorge ha invece rotto il silenzio qualche giorno fa su Clarissa e Jessica Selassié: “Mi è dispiaciuto venire a sapere di alcune frasi poco carine che hanno detto nei miei confronti. Va come andava, non è cambiato nulla, con Lulù ci sentiamo ancora, con le altre due non le ho più sentite, da quando è finito il GF Vip non abbiamo avuto più rapporti. Ci siamo trovate bene, poi un po’ meno all’interno della casa”.

“Sono state Jessica e Clarissa”. Soleil Sorge lo ha appena scoperto. Ed è crollato tutto