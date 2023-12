Elga Enardu e Diego Daddi, ora è tornato il sereno sulla coppia nata grazie a Uomini e Donne e solo adesso, a distanza di tempo da quella notizia che aveva scioccato i fan, raccontano i motivi della forte crisi. Ricordiamo che la notizia della loro separazione era arrivata come un fulmine a ciel sereno. Dopo anni di matrimonio alle spalle, spesso condiviso sui social. Mai un momento no, almeno reso pubblico, e sempre una grande complicità.

Poi verso la fine di settembre scorso, la decisione drastica di dividersi. Ma alla luce delle ultime rivelazioni quella decisione drastica spiega invece quanto Elga Enardu ami suo marito. Ma andiamo al sodo. Poco fa l’ex tronista e l’ex corteggiatore di UeD che si sono giurati amore eterno nel 2017 hanno finalmente svelato le ragioni che un paio di mesi fa li hanno portati a prendersi un momento di pausa.

Elga Enardu e Diego Daddi, il vero motivo della rottura

Finora infatti e anche quando hanno fatto capire che si erano divisi erano entrambi rimasti sul vago. Ora invece Elga Enardu e Diego Daddi sono stati ospiti a casa Sdl, il programma condotto da Giovanna Abate e Gabriele Parpiglia. La gemella di Serena ha ammesso di non aver saputo “riconoscere e gestire una situazione molto delicata”.

“Io non ero mai stata testimone di una situazione del genere – ha spiegato Elga – e il suo atteggiamento mi sembrava voglia di non crescere, pigrizia, noia, voglia di non dare all’altro quando invece erano tutti i sintomi di una malattia mentale come la depressione, La sua salute mentale è stata colpita e con calma stiamo ricostruendo dalle macerie il nostro rapporto”.

Il momento clou è stato proprio quando Elga ha fatto le valige e ha scelto di lasciare la loro casa: “In quel momento volevo che venisse in giardino, che mi trattenesse e invece nonostante la sua voglia di trattenermi, mi ha lasciata andare”. “Devo recuperare con calma e tornare alla vita di prima – ha detto invece Diego – Ho pensato gesti estremi ma l’amore mi ha tenuto lucido. Cedere alla vita è un attimo. La salute mentale , la depressione , quando ti colpiscono non sai mai come ripartire’”.