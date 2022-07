È sempre più solido il rapporto tra Simona Ventura e Giovanni Terzi. Le voci di un matrimonio tra Simona Ventura e Giovanni Terzi si susseguono da anni. Eppure per la coppia non sembra mai arrivare il momento. Una serie di ostacoli tra loro e l’altare che la conduttrice he rivelato ai microfoni di Gente. La lunga intervista inizia con una dichiarazione d’amore per il compagno 58enne. “Io ho sempre creduto nell’amore, ma non avevo mai trovato una persona tanto complementare e affine. Quando ci siamo incontrati eravamo un po’ due lupi solitari, due che si erano un po’ chiusi”.

“Io pensavo che probabilmente avrei avuto tante cose nella vita, ma non l’amore, che sarei rimasta da sola, con i miei figli, e già mi ritenevo fortunata”. L’incontro con Terzi ha ribaltato la situazione: “È bastato parlare con lui, confidarmi, per stravolgere tutto. Mi sono sentita da subito molto protetta ed è stato spontaneo iniziare a scrivere insieme il nostro progetto di vita”.





In questi giorni Simona Ventura sta trascorrendo le vacanze in Sardegna tra gli affetti più cari, ovvero l’amato Giovanni Terzi e figli. E su Instagram sta regalando una serie di scatti che immortalano i suoi giorni di relax. In uno di questi si è fatta vedere in bikini e ha mostrato a 57 anni un fisico da urlo. I fan non potevano che inondare la conduttrice di complimenti. “Urca, che fisico! Sei sempre stata atletica da che ti conosco e ti mantieni in forma splendida”, “Luogo stupendo e acqua cristallina! Buon mare! complimenti per la forma fisica!”, e ancora: “Sei sempre super Simona!”, “Meravgliosa”. I cuori a profusione.

Nelle ultime ore Simona Ventura ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi insieme al compagno Giovanni Terzi e ha rivelato finalmente la data delle nozze. La conduttrice, infatti, ha deciso di parlare del loro rapporto e di come si sentano pronti per il matrimonio: “Noi vorremmo, ma ogni volta scoppia la pandemia, la guerra ora persino la crisi di governo”, ha spiegato la Simona Ventura riferendosi al particolare periodo storico. “Ogni anno fissiamo la data, vogliamo condividere la nostra felicità con tutti per questo non possiamo sposarci in un momento triste”, ha proseguito.

I due hanno fatto intendere che il prossimo anno potrebbe essere quello giusto: “A questo punto dico 2023 così l’anno prossimo al Grad Hotel avremo le fedi al dito”. La vita di Simona Ventura gira anche e soprattutto intorno alla sua famiglia. La conduttrice ha avuto due figli dal suo primo matrimonio con Stefano Bettarini, Niccolò e Giacomo e durante la relazione Gerò Carraro, figlio del marito di Mara Venier, e le viene affidata una bambina, Caterina, di cui nel 2014 ottiene l’adozione. Di recente su Instagram ha pubblicato dei reel per i 16 anni della ragazza. “E sono 16 CATE, sei dolce ma determinata, sei sensibile ma forte, sei simpatica (quando vuoi) e intelligente. Non passa giorno in cui non sia orgogliosa di te, della ragazza che sei, della donna che stai diventando”.

