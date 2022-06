“Non ti dimenticherò mai”. Lutto per Simona Ventura, il dolore per la perdita dell’amico e volto noto tra i vip

Simona Ventura in lutto per la morte di Don Raimondo Satta. Il parroco dei vip, è morto a 62 anni. Il parroco di Stella Maris, la chiesa di Porto Cervo in Sardegna, aveva avvicinato alla fede molti personaggi del mondo dello spettacolo. Erano in tanti, infatti, a seguire le sue messe durante i soggiorni estivi in Costa Smeralda. Il parroco, olbiese di nascita, era ricoverato da tempo nell’ospedale di Sassari a causa di una malattia.

I funerali di don Raimondo Satta si sono svolti nella mattinata di oggi, martedì 14 giugno, nel sacrato della chiesa di Porto Cervo. La salma è stata poi tumulata nella nuova chiesa di Abbiadori che verrà dedicata a San Pio da Pietrelcina che per tangi sono in tanti. Don Raimondo, fratello di don Gianni Satta della chiesa di San Paolo a Olbia, era uomo di grande cultura e umanità. Era anche direttore dell’istituo Euromediterraneo nonché autore di numerose pubblicazioni tra cui “Stella Marìs. Icona del cielo e della terra”.





Tutta la Gallura è rimasta molto colpita dalla morte di don Raimondo Satta, prete molto amato da chi l’ha conosciuto. Tra i vip anche Simona Ventura ha voluto ricordarlo con un post su Instagram: “Lui è Don Raimondo. Per chi, come me, va in Sardegna dal 1987, è stato non solo il custode della Chiesa Stella Maris, ma anche una persona includente e speciale. Faceva delle omelie mai uguali a sé stesse, era empatico e performante. Soprattutto Don Raimondo era accogliente”.

Simona Ventura ha anche raccontato un aneddoto divertente: “Per permettere alle tante persone di poter accedere alla messa, esse non duravano più di mezz’ora (ad un certo punto girava voce che fosse stato ripreso e gentilmente aiutato a darsi una calmata). Ecco perché, quando vedo che lo si definisce ‘parroco dei vip’, lo trovo profondamente ingiusto. Lui era il parroco di tutti!”. Infine l’ultimo saluto: “Riposa in pace Don. Noi non ti dimenticheremo mai”.

La Gallura tutta saluta Don Raimondo Satta, è tornato alla casa del Padre, il parroco di Porto Cervo e vicario foraneo della zona pastorale di Luogosanto. Con la redazione e la rete tutta e l’editore ci stringiamo nella preghiera al fratello don Gianni e alla sorella Rita.

Addio pic.twitter.com/T7XLvpZ1P1 — Gallura Channel (@GalluraC) June 12, 2022

Sono in molti oggi a ricordare don Raimondo Satta. Anche l’ex tennista Mara Santangelo ha voluto inviare un messaggio e ricordare il sacerdote scomparso: “Ci mancherà tantissimo – scrive – Stella Maris senza di lui non sarà la stessa”.

