“Ma sei così”. Simona Ventura, il bikini a 57 anni. E chi la guarda non crede ai propri occhi

Simona Ventura, la foto in bikini. La conduttrice italiana è nota per bravura e bellezza e alla splendida età di 57 anni vanta un fisico atletico e tonico che non lascia di certo indifferenti i fan. Ed è su Instagram che la “Super Simo” decide di condividere le foto dalla vacanza con la famiglia al completo.

Simona Ventura in bikini a 57 anni, un fisico da urlo. La conduttrice italiana si è immortalata durante i giorni di relax in Sardegna trascorsi tra gli affetti più cari, ovvero l’amato Giovanni Terzi e figli. Una didascalia semplice spiega per bene la serenità del momento.





Simona Ventura in bikini. La foto del fisico perfetto a 57 anni

Simona Ventura scrive a corredo delle foto in compagnia di Giovanni Terzi: “Finalmente qui con te Amore”. Poi un secondo post dove si mostra in super bikini mozzafiato che risalta le forme. I fan non potevano che inondare la conduttrice di complimenti. (Simona Ventura, ecco la novità in televisione).

Simona Ventura in bikini a 57 anni fa ‘perdere la testa’ a tutti: “Urca, che fisico! Sei sempre stata atletica da che ti conosco e ti mantieni in forma splendida”, “Luogo stupendo e acqua cristallina ! Buon mare! complimenti per la forma fisica!”, e ancora: “Sei sempre super Simona!”, “Meravgliosa”. I cuori a profusione.

E anche i sorrisi di Givoanni Terzi e di Giulio e Caterina sottolineano la felicità del momento: “Cronaca di una giornata SPETTACOLARE all’Isola Piana.. e non finisce qui”, ha scritto la conduttrice a corredo della carrellata di foto in bikini dalla spiaggia. Verso qualche altra meta saranno diretti?

