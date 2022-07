“Con Ida Platano e Gemma Galgani”. Simona Ventura, ecco la novità in televisione

Da quando Pier Silvio Berlusconi ha confermato la nuova edizione del reality La Talpa, spuntano indiscrezioni che riguardano sia il cast che la conduzione. L’ad di Mediaset ha avuto modo di spiegare come La Talpa ritroverà il suo slot nella programmazione della rete ammiraglia di Cologno Monzese in una chiave moderna. Al lavoro su questo progetto c’è la Fascino di Maria De Filippi, dopo i rumor delle scorse settimane. Ma ecco le parole pronunciate da Piersilvio Berlusconi durante la conferenza stampa: “Ci lavorerà tutta la nostra squadra di Maria. Ovviamente il formato base è quello ma sarà molto modernizzato. Una formula innovativa” si legge come riportato da Davide Maggio.

La messa in onda è prevista per la primavera del 2023, nel frattempo si parla di coloro che potrebbero partecipare al reality. Tra i nomi che circolano ci sono quelli di Ida Platano e Gemma Galgani, due protagoniste assolute di Uomini e Donne. Stando a quanto rivelato dall’influencer Amedeo Venza, in lizza per questa trasmissione non ci sarebbe solo lei ma anche l’amica Gemma Galgani. E solo una delle due potrà firmare il contratto, quindi l’altra continuerebbe l’esperienza nel dating show di Canale 5 e proseguirebbe nella ricerca del suo amore.





La Talpa Simona Ventura verso la conduzione del reality

Altre indiscrezioni riguardano la conduzione de La Talpa. C’è grande curiosità per individuare il nome di chi sarà al timone del reality. Il portale TvBlog ha fatto il nome di Silvia Toffanin: “Silvia Toffanin non ha mai condotto prime serate di reality e si è sempre dimostrata abilissima nella conduzione di Verissimo, programma del day time. Ma chi ha fortemente voluto Silvia per farle da traino la domenica pomeriggio nel bis settimanale del suo programma? Ha voluto Amici di Maria De Filippi, per altro amica di famiglia e particolare non trascurabile, molto abile nel confezionare trasmissioni televisive con la sua Fascino”.

Ora l’influencer Amedeo Venza sulle sue Instagram Stories riporta che potrebbe essere Simona Ventura a condurre il reality La Talpa: “Simona Ventura verso la conduzione de La Talpa, il reality di grande successo che torna in TV dopo anni di assenza”, scrive. Insomma allo stato attuale si tratta di voci, ci vorrà ancora del tempo per le ufficialità dal momento che il programma inizierà nella primavera del 2023.

Altre voci riguardano gli opinionisti de La Talpa. E a tal proposito si fanno i nomi di Wanda Nara e Mauro Icardi. Sembra infatti che la famiglia Berlusconi li stia corteggiando da un po’di tempo e che i due stiano in trattativa. A lanciare l’indiscrezione è stato il giornalista sportivo Nicolò Schira, che si sta occupando delle trattative in corso riguardo al calciomercato.

