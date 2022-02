Silvio Berlusconi è stato al centro di voci bomba per quanto riguarda la sua vita privata nelle scorse ore. Sembrava tutto fatto per un momento straordinario con la sua compagna Marta Fascina, ma adesso la situazione è cambiata radicalmente. Infatti, a parlare e a riferire ogni dettaglio è stato proprio il leader di Forza Italia, che in una nota stampa ufficiale ha spiegato come stiano realmente le cose. E molti suoi seguaci saranno sicuramente rimasti un po’ delusi dalle sue affermazioni.

Nell’ultimo periodo Silvio Berlusconi fortunatamente si è ripreso fisicamente, infatti dopo il contagio da coronavirus e un’infezione alle vie urinarie aveva vissuto dei mesi davvero molto complicati. Poi lo scorso mese di gennaio il fratello Paolo ha tranquillizzato tutti, riferendo che il Cavaliere fosse in procinto di rimettersi totalmente in sesto. Nei giorni scorsi ha anche pubblicato una bellissima foto con Marta, mentre festeggiavano alla grande la ricorrenza di San Valentino.

In particolare, ‘Libero’ aveva appreso in esclusiva che Silvio Berlusconi fosse vicino a convolare a nozze con Marta Fascina, anche se erano pure uscite voci riguardanti l’insoddisfazione dei figli avuti con Veronica Lario, che non erano rimasti soddisfatti di questa sua presunta decisione. Adesso l’ex presidente del Consiglio ha diramato una nota, che è stata pubblicata dai giornali, in cui spiega tutto nei minimi particolari. Vediamo dunque cosa ha scritto nel suo comunicato il politico italiano.





Ecco cosa ha annunciato Silvio Berlusconi: “Il rapporto di amore, di stima e di rispetto che mi lega alla signora Marta Fascina è così profondo e solido che non c’è alcun bisogno di formalizzarlo con un matrimonio. Le indiscrezioni comparse oggi sugli organi di stampa non rispondono dunque a verità. Ma proprio perché si tratta di un legame così profondo e così importante, assieme a Marta sto progettando per un prossimo futuro di festeggiarlo come merita, con un appuntamento che coinvolgerà i miei figli e gli amici a me cari”.

Quindi, non ci sarà alcun matrimonio anche se ha confermato che i sentimenti che prova per la deputata della Camera sono immensi. Ha promesso dunque che organizzerà una festa per certificare questo amore straordinario per Marta Fascina, alla presenza dei suoi figli. Non è sceso ulteriormente nei dettagli, ma sicuramente nei prossimi giorni fornirà maggiori informazioni.