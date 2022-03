Silvio Berlusconi e Marta Fascina, la notizia fa il giro del web in poche ore. Pare che la coppia abbia davvero dato il via ufficiale ai festeggiamenti delle nozze ‘simboliche’. Lei, Marta Fascina, 53 anni in meno di Silvio Berlusconi, prossima allo scambio delle fedi al cospetto di pochi invitati a Villa Gernetto. Ecco tutti i dettagli della notizia.

Tante le testate giornalistiche che riportano la notizia di un “engagement party” all’americana, come riporta Il Tempo. Nessuna celebrazione canonica: le nozze non avranno valore civile, ma la coppia si approssima comunque a festeggiare il lieto evento con familiari e amici più stretti. Un’unione che, a detta di Silvio Berlusconi, “coinvolgerà i miei figli e gli amici a me cari”.

Tutto questo accadrà il 19 marzo, dopo due anni di fidanzamento, e i festeggiamenti avverrano a Lesmo, ovvero presso la villa Germetto più volte utilizzata per incontrare i coordinatori regionali del partito e prossima sede della “Universitas Libertatis”.





Ma chi sono gli invitati? Secondo quanto riportato dall’Agi, presenti i cinque figli del leader azzurro, il coordinatore nazionale del partito Antonio Tajani e i capigruppo Bernini e Barelli. Poi il suo staff più ristretto e gli amici di sempre, come Fedele Confalonieri e Adriano Galliani. Pare invece che non ci saranno Matteo Salvini e Giorgia Meloni.

Si conta un numero di invitati compreso tra i 50 e i 60, sottolinea ancora il Corriere della Sera. E pare che a celebrare l’unione simbolica sia Licia Ronzulli e secondo alcune indiscrezioni pare che le fedi degli “sposi” siano firmate da Damiani. E sempre su il Corriere si legge che non ci sarà una copertura mediatica ufficiale. Ma non temete perchè con ogni probabilità basterà sbirciare gli account social degli sposini per sfogliare i momenti più belli della festa.