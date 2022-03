Bomba gossip clamorosa su Silvio Berlusconi e Marta Fascina. Soltanto alcuni giorni fa l’ex presidente del Consiglio e la deputata di Forza Italia hanno celebrato una sorta di matrimonio, che comunque non è valido a livello giuridico, al quale hanno partecipato numerosi vip. Tra i tanti Fedele Confalonieri, Matteo Salvini, Adriano Galliani e Vittorio Sgarbi per citarne alcuni. Ma quello che sarebbe successo stavolta è totalmente inaspettato e sarebbe una delle notizie più incredibili per lui.

Proprio Sgarbi aveva riferito qualche dettaglio in più su Silvio Berlusconi e la Fascina: “La cerimonia è finita alle 16.30 con Berlusconi che ha detto: ‘Chiamatelo come volete, non avete visto sacerdoti o sindaci, ma questo era il mio matrimonio’. Poi l’ha baciata tre volte sulle labbra e mi sembrava molto convinto. Ha detto che certe notti dormono mano nella mano, tutti abbracciati, come a voler comunicare un affetto incontenibile”. Vediamo ora cosa è invece stato comunicato da un giornalista.





A rivelare tutto è stato il direttore di ‘Novella 2000’, Roberto Alessi, che ha annunciato a ‘Mow’ una novità pazzesca su Silvio Berlusconi e Marta Fascina. Le conferme ufficiali dei diretti interessati non ci sono state, quindi è importante subito precisarlo, ma le indiscrezioni sono sempre più insistenti e aprono a scenari imprevedibili. Dopo tutti questi rumor sul loro conto, è possibile immaginare che nelle prossime ore possano rompere il silenzio per fornire la loro versione dei fatti definitiva.

Silvio Berlusconi e Marta Fascina hanno iniziato la loro storia d’amore due anni fa e da lì in poi non si sono più lasciati. E ora secondo Roberto Alessi lei sarebbe addirittura in dolce attesa: “Silvio Berlusconi e Marta Fascina potrebbero diventare genitori. Lui ha 85 anni, ma su certe passioni non è mai andato in pensione”. L’ex presidente del Milan diventerebbe padre per la sesta volta, dopo aver concepito nel corso della sua vita i figli Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi. E chissà come questi ultimi prenderebbero la notizia.

Come detto precedentemente, Silvio Berlusconi e Marta Fascina non hanno commentato questa indiscrezione apparsa su ‘Mow’, quindi non possiamo sapere se ci siano davvero possibilità che la donna abbia iniziato o meno una gravidanza. L’ex premier festeggerà 86 anni il prossimo settembre e sarebbe genitore in un’età davvero quasi da record.

