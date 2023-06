Il mese scorso la voce clamorosa. Giulia Stabile e Sangiovanni in profonda crisi e a un passo dall’addio. A lanciare la bomba era stato Alessandro Rosica, seguito poi da Deianira Marzano, che seppur usando il condizionale, aveva detto: “Sangiovanni avrebbe messo in standby la sua relazione con Giulia. Si dice che non vede la fidanzata da circa un mese e che le abbia chiesto un periodo di stop”.

“Sinceramente sono arrivata al limite con queste vostre continue invenzioni . Vi prego, fatevi una vita e smettetela di cercare di farci stare male”, erano state le parole di Giulia Stabile, vincitrice di Amici 20, arrivata in finale proprio insieme al fidanzato, il cantante Sangiovanni. Parole che però non avevano convinto i più, certi della crisi che i due stavano attraversando.

Giulia Stabile e Sangiovanni si sono lasciati

Alessandro Rosica, noto sui social come Investigatore Social, aveva parlato della crisi dei due ex protagonisti del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi: “Sarebbe in forte crisi… non si sono ancora lasciati definitivamente. In bocca al lupo a due persone eccezionali”, aveva detto l’esperto di gossip, che in queste ore è tornato con una notizia, a detta sua, certa.

Giulia Stabile e Sangiovanni si sono lasciati. “Sono stato il primo a comunicare una crisi “gigantesca” tra Giulia Stabile e Sangiovanni. Oggi purtroppo sarò il primo a comunicarvi che i due si sono definitivamente lasciati. Nessun tradimento, – si legge nel post dell’esperto di gossip – solo progetti totalmente diversi. Ciò che mi stupisce è la loro maturità. Nonostante la loro giovane età, hanno deciso di rimanere in ottimi rapporti, intraprendendo strade diverse. In bocca al lupo a due ragazzi eccezionali”.

Alla base della rottura tra Giulia Stabile e Sangiovanni nessun terzo incomodo, come qualche settimana fa si era vociferato, ma semplicemente una diversa visione del futuro e dei progetti anche lavorativi. La scorsa settimana la ballerina aveva allarmato i suoi fan con una Instagram story in cui aveva scritto: “Sì lo so che i fan sono preoccupati per le cose che hanno letto su me e Sangiovanni. Cosa dico loro? Lui per me resterà sempre il mio primo amore“.