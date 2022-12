Serena Garitta, è finita con Nicolò Arena. Un nuovo triste capitolo si aggiunge alla tormentata storia d’amore tra l’ex vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello Nip e il papà di suo figlio Renzo, che oggi ha 6 anni. Un rapporto molto intenso e fatto di alti e bassi. La prima crisi e conseguente separazione era arrivata dopo cinque anni e mezzo di relazione, verso la fine del 2020. Tuttavia i due, nel giugno scorso, erano tornati insieme per riprovarci.

Stavolta, tuttavia, la nuova e a questo punto forse definitiva crisi non ha tardato ad arrivare. Così, dopo appena sei mesi Serena Garitta e Nicolò Arena sono di nuovo separati. E dire che l’estate prometteva bene con i due tornati a fare i piccioncini innamorati, tra baci ed effusioni in mare e una vacanza da sogno a Londra. Ora, però, l’idillio è finito e l’ex GF Nip ha scritto un post fiume in cui spiega le ragioni di questa rottura.

Serena Garitta spiega i motivi della rottura con Nicolò Arena

In un lungo post dove campeggia la scritta “Giuro!” Serena Garitta spiega perché è (nuovamente) finita con Nicolò Arena: “Che cosa significa amare? Non esiste la risposta esatta, ma un’idea me la sono fatta.

Amare vuol dire essere presenti a se stessi e all’altro; non si tratta di sognare quel “e vissero felici e contenti“ delle favole, in cui sembra che nell’amore ci si imbatta magicamente, come nella taglia giusta del pezzo giusto, nei saldi. L’amore non si trova, si costruisce, con rispetto”.

“È necessario credere in un progetto – scrive Serena Garitta – giocare a sedursi, ma anche impegnarsi nelle incombenze, negli imprevisti che la vita ti presenta. Io ci ho provato, e creduto, moltissimo. Renzo per me è in assoluto la scelta migliore della vita: autentica, straordinaria, che mi fa sentire una persona migliore ogni giorno; ma con suo padre non ha funzionato. Perché l’amore e il coraggio di amare non si possono comprare ne’ vendere; ci vuole una forza interna, un motivo profondo, che spinga a prendersi cura dell’altro, del progetto, della famiglia”.

“E poi – continua ancora Serena – bisogna essere mossi da un sentimento onesto, spassionato, sincero che non si può fingere, nei sorrisi ammiccanti delle foto delle vacanze, montate ad arte, con la musica giusta.

È certamente una fase delicata; non si tratta,come in passato, di un punto e virgola, ma di un punto e a capo. Siate felici per me, perché io lo sono. Si è felici quando si acquisisce consapevolezza delle cose, quando si è sicuri di fare il proprio bene. È una grande conquista la consapevolezza, e anche una grande forza che, per citare il più grande capolavoro musicale del millennio: “per sempre sarà, prometto, indietro non si tornerà“ GIURO!”.

Insomma, stavolta sembra finita davvero, le parole di Serena non lasciano spazio a ripensamenti o a nuovi clamorosi ritorni di fiamma con il papà del suo bambino. Si volta pagina!

