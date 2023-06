Selvaggia Lucarelli contro Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Si parla ancora della clamorosa separazione tra i due volti delle spettacolo italiano. E chiaramente Selvaggia Lucarelli non poteva non commentare, con la sua pungente ironia, la notizia della settimana. Ma cosa è successo e soprattutto , cosa ha detto? La famosa giornalista ha fatto il punto sulla vicenda dicendo la sia e la critica è stata focalizzata non tanto sulla vicenda, quanto sulla sua divulgazione. Com’è noto infatti, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno deciso di rilanciare il gossip durante un clamoroso scoop di Vanity Fair.

>> “Sonia ha tradito Paolo con un collega”. Separazione Bonolis-Bruganelli, il gossip esplode: “Vi racconto tutto”

In questa occasione, che doveva essere, almeno originariamente un’intervista sul loro matrimonio, si è trasformata in tutt’altro. I due, per l’occasione, si sono fatti fotografare insieme, quasi a mo di confessionale, sedendosi uno di fronte all’altra. In mezzo a loro, tra tutto il possibile pathos della situazione, solo il giornalista della rivista satinata.





Selvaggia Lucarelli contro Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli

A questo punto, dopo gli scatti e la confessione choc che ha mandato in tilt tantissimi fan, Selvaggia Lucarelli ha deciso di commentare la faccenda a modo suo. “Il falò di confronto tra Bonolis e Bruganelli non me lo aspettavo”, ha scritto sui social Selvaggia. Il riferimento è chiaro e potente: quello di Temptation Island. Parliamo del programma targato Maria De Filippi che vede alcuni fidanzati più o meno noti al grande pubblico che decidono di confrontarsi al cospetto del famoso falò di Filippo Bisciglia.

Poi Selvaggia decide di andare ancora più sul pesante pubblicando su Instagram la stories con scritto: “Cringe”. Il termine sta significare qualcosa di altamente strano e fuori dalla realtà. Ma non è finita perché molti utenti, dopo l’intervista fiume di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli su Vanity Fair, hanno mosso delle accuse abbastanza grottesche sui due protagonisti.

Il faló di confronto tra Bonolis e Bruganelli non me lo aspettavo. pic.twitter.com/Wk50LUwOAh — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) June 6, 2023

In pratica i conduttori tv sono stati accusati di aver sfruttato la brutta notizia della loro separazione per “vendere” lo scoop a Vanity Fair. A riguardo è la stessa Sonia a puntualizzare facendo notare che è una polemica priva di fondamento visto che i due non hanno percepito un solo euro per aver rilasciato l’intervista.

Leggi anche: “Ma chi dei due ha lasciato?”. Separazione Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, ecco cosa si scopre