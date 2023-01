Novità improvvisa e inaspettata nella vita privata di Carlo Verdone. L’attore è stato beccato in compagnia della sua nuova fidanzata, quindi nonostante i suoi 72 anni non ha ancora intenzione assolutamente di abdicare all’amore, anzi. I due sono sembrati decisamente molto affiatati e tantissimi suoi fan sono esplosi di gioia davanti a questa notizia, data in esclusiva assoluta dal settimanale Diva e Donna. Quest’ultimo è stato in grado di proporre la prima immagine dell’uomo insieme alla partner.

Per Carlo Verdone una nuova fidanzata in questo inizio di 2023, anche se non è dato sapere quando esattamente sia cominciata questa relazione sentimentale. Nonostante la foto inequivocabile apparsa in rete, alcuni utenti hanno sottolineato un aspetto clamoroso. Non tutti sono convinti al 100% di quanto visto e lo hanno scritto chiaramente sotto il post social del settimanale di gossip. Ovviamente non resta ora che attendere qualche dichiarazione di Verdone, visto che ormai è stato scoperto.

Carlo Verdone ha una nuova fidanzata: come si chiama

Diva e Donna ha fatto lo scoop su Carlo Verdone, infatti nessuno sapeva che avesse una nuova fidanzata. Dopo essersi lasciato con l’ex moglie nell’ormai lontano 1996, lui ha sempre preferito mantenere la privacy e quindi non ha mai fatto presentazioni ufficiali su suoi nuovi amori. Ma stavolta gli attentissimi paparazzi lo hanno fotografato mentre si trovavano su una spiaggia. Quindi, un momento romantico vicino al mare con tanto di bacio che è stato immortalato. Ma vediamo cosa è stato scritto su di loro.

Ecco quanto scritto dal settimanale su Instagram: “Il nuovo amore di Carlo Verdone. L’attore e regista, 72 anni, sulla propria vita privata è sempre stato riservato. Ma ora, in questa immagine che fa parte di un servizio più ampio che potete trovare in esclusiva solo sul numero di Diva e Donna in edicola questa settimana, ecco Verdone con il suo nuovo amore: lei si chiama Corinna e gli ha fatto battere il cuore”. Non sono stati forniti altri particolari su di lei, ma alcuni utenti hanno manifestato perplessità.

C’è chi ha addirittura messo in dubbio l’autenticità dello scatto fotografico: “Non ci credo, sembra un fotomontaggio”. Ma ovviamente Diva e Donna ha le prove inconfutabili. Verdone è stato unito in matrimonio con Gianna Scarpelli dal 1980 al 1996. Ha due figli che si chiamano Giulia e Paolo.