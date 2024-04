L’attenzione sui protagonisti dell’ultimo Grande Fratello è ancora alta e il pubblico sempre più curioso di sapere retroscena inediti sulla casa ma anche sviluppi sui rapporti, relazioni e non, tra gli ex inquilini. E tra i concorrenti più chiacchierati c’è anche Anita Olivieri, che al reality di Alfonso Signorini ha iniziato una storia d’amore con Alessio Falsone. Relazione che sembra proseguire bene lontani dalle telecamere.

Lo dimostrano anche le ultime Storie Instagram della 26enne romana, che ha trascorso la scorsa serata insieme ad alcuni ex compagni d’avventura. Insieme a lei e Alessio, infatti, anche Letizia Petris con il fidanzato Paolo Masella e Sergio D’Ottavi. Ma la cena è stata rovinata o quantomeno interrotta da una precisazione di Anita dopo la Storia di Garibaldi.

Anita chiude: “Sapevo che sarebbe andata a finire così”

I due nella casa hanno stretto una buona amicizia fin dall’inizio del reality show ma nelle scorse ore il bidello ha condiviso un pensiero in merito al rapporto con Beatrice Luzzi e a quello con Anita rinnegando in pratica l’amicizia con la seconda. “Con Beatrice stiamo cercando di smaltire tutto ciò che è successo tra di noi. Il mio tutelare un rapporto d’amicizia con Anita è stata una sconfitta”, ha scritto.

E ancora, sempre Garibaldi: “Io ho sbagliato nei confronti di Beatrice, ho sbagliato a non proteggerla, tutelarla e difenderla. I miei sentimenti nei suoi confronti ci sono sempre stati ma, molte volte, la gelosia ha giocato brutti scherzi. Niente è stato fatto per dinamica, per hype o per follower. Io non lavoro coi social. Qui si tratta di vita privata e sentimenti”.

Io non sto da nessuna parte sinceramente,ma questo drama ci piace e mi sto divertendo,grazie Anita e grazie giuseppe🙏🏻#perletti pic.twitter.com/FgmoVNb33y — perletti👩🏻‍❤️‍💋‍👨🏻 (@perlaemirko_) April 18, 2024

Anita ha ripostato nelle proprie storie il messaggio di Garibaldi e gli ha risposto. Per le rime: “Per me va bene così. Poi, dopo che ha iniziato a seguire il mio ex dandomi motivazioni assurde, voglio dire… di cosa parliamo? Ora, avete tutte le risposte io ho le chat di quando ci sentivamo e lui diceva tutt’altro. Paura dei “Beabaldi”? Tra l’altro gli ho sempre scritto io… hype cari amici! Finalmente, la verità. Mi dispiace per gli “Anibaldi” ma io lo sapevo già che sarebbe finita così”. Amicizia chiusa a doppia mandata a quanto pare.