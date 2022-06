Sal Da Vinci accompagna la figlia Annachiara all’altare. L’artista partenopeo, con grandissima emozione, ha partecipato ovviamente in prima fila al matrimonio della figlia Annachiara Sorrentino che ha sposato il calciatore della Pistoiese Salvatore Santoro. Le immagini della cerimonia si trovano sul profilo Instagram dello stesso Sal che durante la celebrazione ha cantato. Si è trattato di un evento sfarzoso, a cominciare dall’abito della sposa.

Un abito che ha colpito lo stesso Sal Da Vinci il quale si è complimentato con lo stilista. Il matrimonio tra la 23enne e il classe 88 è stato celebrato nella giornata di martedì 21 giugno. Ad accompagnare la sposa all’altare è stato naturalmente Salvatore Michael Sorrentino, in arte Sal Da Vinci, che prima ancora di entrare in chiesa è apparso emozionatissimo.





In numerosi video si vede Sal Da Vinci sistemarsi la giacca e trattenere a stento le lacrime prima del fatidico sì. Poi l’artista ha cinto il braccio della figlia Annachiara e l’ha accompagnata all’altare dove l’attendeva lo sposo Salvatore Santoro.

Annachiara Sorrentino ha reso pubblica la sua relazione con Salvatore Santoro nel settembre scorso. Ma secondo le indiscrezioni i due stanno insieme dall’aprile 2020. La proposta di matrimonio è arrivata a Parigi nella splendida cornice di Disneyland Paris. Annachiara ha risposto “Mille volte sì” mostrando sui social le foto dell’anello.

Pochi giorni fa Sal Da Vinci aveva pubblicato invece due foto una accanto all’altra. Nella prima tiene in braccio la piccola Annachiara, nell’altra fa lo stesso con Annachiara che è ormai un’adulta. E questa è la sua dedica: “Ormai l’attesa volge al termine. Sempre meno giorni ci dividono dal grande evento. Sento nel mio petto, il cuor battere forte per un’emozione che forse non ho mai raccontato così nelle mie canzoni. Ho sempre desiderato vederti insieme ad un uomo che ti amasse quanto me… (un po’ difficile)”.

