Lei è una bellissima ragazza di 23 anni e si chiama Annachiara. Starete probabilmente pensando che non siamo in presenza di nulla di clamoroso e sembrerebbe dunque una giovane come tante altre. Invece non è affatto così, visto che è una figlia vip. Il suo papà è un famoso cantante italiano e ha anche una relazione sentimentale con un calciatore professionista. Certo, i suoi occhi incantevoli hanno conquistato non solo l’atleta, ma anche tutti coloro che l’hanno ammirata sui social network.

Osservando con attenzione anche il suo profilo social, la 23enne è seguitissima su Instagram, infatti c’è chi la definisce ormai una stella del web. Ha oltre 50 mila follower che guardano attentamente le sue attività virtuali. Il suo compleanno lo ha festeggiato recentemente, infatti è nata l’8 settembre del 1998. Puntando l’attenzione sul suo viso, pensandoci un po’ più a lungo, capirete sicuramente chi sia il suo genitore. Se non lo avete ancora intuito, ve lo sveliamo noi e poi sicuramente direte che c’è davvero una grande somiglianza.

Il cognome della 23enne è Sorrentino, ma il cantante non lo conoscono tutti così. Infatti, ha un nome d’arte con il quale è noto a tutte le persone. Per quanto riguarda il suo partner, lui si chiama Salvatore Santoro e gioca in Serie C con la maglia della Pistoiese. Insieme compongono una coppia inossidabile, che piace davvero a tutti. Ma ora torniamo al suo papà e andiamo a scoprire insieme chi sia. Vi diamo un primo indizio: l’uomo e ovviamente anche la ragazza sono originari della città di Napoli.





Annachiara Sorrentino è la figlia dell’artista partenopeo Sal Da Vinci, che però è nato negli Stati Uniti d’America nella città di New York. Lui era venuto alla luce mentre il padre di Sal Da Vinci era in tournée negli Usa insieme alla moglie. Il genere musicale dell’artista musica leggera, latina, soft rock e dance pop. Nella sua carriera musicale ha pubblicato la bellezza di 19 album. Oltre ad aver avuto la meravigliosa Annachiara, il 52enne è padre anche di Francesco Sorrentino. Ed è sposato con Paola Pugliese.

Il vero nome di Sal Da Vinci è Salvatore Michael Sorrentino. Lui è anche un attore e ha collezionato diverse esperienze in televisione. Nel piccolo schermo è stato vincitore del programma Festival Italiano nel 1994, poi è stato protagonista a ‘Volami nel cuore’, ‘IBand’, ‘Made in Sud’, ‘Koprifuoco 2.1’ e ‘Star in the Star’. Per quanto riguarda i film, spiccano tra tanti ‘Troppo forte’ e ‘Vita, cuore, battito’.