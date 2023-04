Sabrina Ferilli senza trucco. L’attrice romana è tra le più apprezzate di sempre e nelle ultime ore è riuscita a fsre breccia nel cuore dei suoi numerosissimi fan, mostrandosi totalmente al naturale. Lo scatto ha conquistato tantissimi like e complimenti. Ma ad attirare l’attenzione di tutti non è solo la bellezza al naturale dell’attrice ma anche un altro dettaglio che tutti hanno notato. Per Sabrina Ferilli bellezza e spontaneità continuano dunque a camminare a braccetto.

Sabrina Ferilli senza trucco. Un dolce risveglio per i fan dell’attrice che alla bellezza di 58 anni compiuti continua a fare incantare i suoi seguaci. Non sarebbe la prima volta per l’attrice romana di decidere di mostrarsi in una versione acqua e sapone e senza un filo di trucco. Sempre splendida e disinvolta, Sabrina Ferilli incanta tutti così: “Bellezza della natura”, “Così al naturale stai benissimo”, “Stupenda”, sono alcuni commenti lasciati a corredo dello scatto.

Leggi anche: “Maria De Filippi e quel selfie…”. Sabrina Ferilli rompe il silenzio sulla foto alla camera ardente





Sabrina Ferilli senza trucco: fan impazziti. L’attrice italiana conquista tutti

“Uno dei tanti motivi per cui ti ammiro è proprio questo, la tua umiltà e la tua infinita dolcezza, sei spettacolare”, afferma ancora un fan. Ed effettivamente a colpire l’attenzione di tutti è non solo l’indiscussa bellezza dell’attrice, ma anche la naturalezza con cui riesce sempre a porsi davanti al suo pubblico di seguaci. Anche in occasione delle festività pasquali, ad esempio, l’attrice ha trovato un modo molto originale per porre i suoi auguri: ecco dunque un video su Instagram in cui l’attrice si mostra intenta a preparare la pasta per il pranzo di Pasqua.

Ma per tornare al selfie dove Sabrina decide di mostrarsi ai fan senza trucco, a colpire l’attenzione dei fan è stato anche un altro dettaglio. Infatti in molti hanno notato che i capelli dell’attrice sono diversi; rispetto al solito, Sabrina Ferilli sembra aver ricorso a un taglio più scalato del solito che mette in risalto i lineamenti del viso e l’espressione profonda e incantevole. A corredo dello scatto, inoltre, Sabrina Ferilli ha voluto mandare il suo saluto ai fan scrivendo in didascalia semplicemente “Ciao”.

Bellezza da togliere il fiato, senza mai essere volgare e fuori luogo, modi spontanei di affrontare le telecamere, regalando al pubblico sempre quel giusto pizzico di ironia che non guasta mai: Sabrina Ferilli è davvero un mix di sensualità e naturalezza che piacciono da sempre al suo pubblico e a cui l’attrice sembra voler rimanere fedele. Via libera, dunque, alla genuina condivisione dei momenti di vita quotidiana, e persino quelli su un set: Sabrina non dimentica mai che i follower non aspettano altro di poterla seguire anche virtualmente e commentare con una cascata di cuori i suoi più piccoli o grandi successi.