Sta facendo molto discutere da molte ore ciò che è successo alla camera ardente di Maurizio Costanzo. Maria De Filippi è stata costretta a farsi dei selfie con alcuni fan e ora sull’argomento è intervenuta anche Sabrina Ferilli, che parteciperà ai funerali del conduttore dopo un lungo viaggio verso Roma dal Giappone, dove si trovava per lavoro. In tanti hanno condannato quei gesti degli ammiratori della presentatrice Mediaset, considerati decisamente inopportuni in un momento così drammatico e triste.

Ma c’è chi non si è fatto problemi e davanti alla bara di Maurizio Costanzo ha preferito anche chiedere delle foto a Maria De Filippi. Sabrina Ferilli è esplosa di rabbia e sui social network ha commentato con enorme nervosismo quelle immagini scioccanti. In particolare, come riportato dal sito Fanpage, l’attrice ha scritto un messaggio sotto il post della giornalista e giudice di Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli, che aveva detto: “Il selfie con la vedova famosa. Non perdo neppure tempo a dire qualcosa su quella gente perché ci somiglia più di quanto crediamo”.

Maurizio Costanzo morto, Maria De Filippi e i selfie: furia di Sabrina Ferilli

Un momento davvero incredibile, visto che non solo ha dovuto fare i conti con la grave perdita di Maurizio Costanzo, ma Maria De Filippi ha dovuto anche accettare le richieste di alcune persone presenti alla camera ardente. Sabrina Ferilli ha reagito malamente, ma prima di parlare di lei, ecco come Selvaggia aveva concluso il suo post: “Penso a Maria De Filippi e all’enorme sforzo di dare a chi chiede con violenza, in quelle ore in cui hai dato fondo anche alle riserve. Per me era un vaff*** al primo telefono che vedevo“.

Questa la reazione della Ferilli, che ha dato ovviamente ragione alla Lucarelli: “Minimo…perché se a casa non ti hanno insegnato l’educazione…non credo te la possa insegnare io…Ma ti farei capire che non si fa“. Anche Rita Dalla Chiesa ha voluto dire la sua: “Non bisogna nascondergli la faccia, ma ingrandirla e farla riconoscere a più persone possibili. Ha violentato il dolore”. E la speranza di tutti è che durante i funerali non ci siano situazioni simili, che possano destabilizzare ancora di più Maria e e tutti coloro che volevano bene a Costanzo.

Intanto, si è anche saputo che non sarà presente ai funerali l’ex calciatore e capitano della Roma, Francesco Totti, che ha però omaggiato Maurizio Costanzo nella camera ardente allestita nella clinica Paideia della capitale italiana subito dopo la morte del giornalista.