È nato! Secondo fiocco celeste nella famiglia dell’ex protagonista di UeD: Rossella Intellicato mamma bis. L’imprenditrice torinese, che prima di approdare nello studio di Maria De Filippi aveva avuto una breve esperienza al GF, è diventata mamma per la seconda volta.

L’annuncio è arrivato attraverso una Storia Instagram: la prima foto del nuovo arrivato (ma col visino coperto da un cuore rosso), il nome (Leonardo Falco Maria) e la scritta: “E noi che pensavamo di essere al completo… Ben arrivato”. Così scrive Rossella Intellicato, al settimo cielo così come il compagno.





Rossella Intellicato mamma bis: nato il secondo figlio dell’ex UeD

Rossella Intellicato ha dato questa bella notizia ai fan di Instagram nella giornata di lunedì 11 luglio 2022, ma non è dato sa sapere se il parto sia avvenuto effettivamente in quella data. L’ex protagonista del Trono Classico è da sempre molto riservata circa il suo privato ed è solita dare annunci a cose (quasi) fatte).

Così era successo quando aspettava Francesco Leone Maria, il primogenito avuto dall’amore con Giovanni Ferrero, e anche poche settimane fa, quando Rossella Intellicato ha svelato l’arrivo imminente di Leonardo Falco Maria all’ottavo mese di gravidanza.

E come per il primo figlio, anche per il secondogenito Rossella Intellicato ha aspettato l’ingresso nella 34esima settimana di gravidanza per dirlo a tutti: “Mamma Bis, vi svelo il mio secondo segreto”, ha scritto l’ex tronista sotto la foto che la ritraeva con il pancino svelando anche il colore del fiocco. E ora il piccolo è arrivato.

“È una femminuccia”. Il primo bebè per una delle più amate coppie di UeD. Sesso svelato