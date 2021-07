“Separati”. Rosalinda Cannavò, ecco dove si è fatta vedere. E Andrea Zenga solo

I vip questa estate se la stanno godendo alla grande, tra vacanze extra lusso e viaggi nella natura. Ma non siate avari di immaginazione, c’è chi tra loro è già alla terza vacanza e non siamo ancora a metà luglio. Tra yacht, tenute immense immerse nella natura e pasti gourmet offerti dalle migliori selezioni italiane, i nostri amati vip non si fanno mancare proprio niente.

Ad esempio, parlando di ex GF Vip 5, Tommaso Zorzi è da pochissimi giorni approdato a Milano dalla puglia. Luogo in cui lui e il fidanzato Tommaso Stanzani hanno trascorso una vacanza da sogno, complice la meravigliosa struttura ricettiva in cui hanno alloggiato. Tra ulivi, idromassaggio, ceramiche preziose e, nemmeno a dirlo, cibo favoloso. Ma oltre Zorzi anche un’altra ex gieffina è in procinto di, ossia Rosalinda Cannavò.

L’ex vippona in questi giorni ha annunciato di essere pronta per un viaggio, ma non ha voluto rivelare dove trascorrerà il suo relax di luglio. In queste ore però Rosalinda Cannavò ha rivelato di essere partita per Napoli dove passerà alcune giornate di vacanza, ma da sola.





Con lei infatti non ci sarà Andrea Zenga che ha deciso di restare a Osimo in questi giorni per stare un po’ con la famiglia e gli amici. “Tre giorni senza privacy”. Ha commentato così, su Instagram Stories, il suo viaggio a Napoli l’attrice. Insomma, vacanze separate per Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga che continuano a fare coppia fissa. I loro grandi fan possono infatti concedere un sospiro di sollievo perché tra i due ex gieffini non c’è nessuna ombra di crisi, ma una breve pausa dovuta forse a motivi professionali.

“Mi godo questi due giorni” ha raccontato l’ex gieffino che tornerà a Milano tra mercoledì e giovedì. Il ritorno di Zenga a casa coinciderà con il rientro anche di Rosalinda Cannavò da Napoli. Insomma due giovani davvero bellissimi che non smettono di amarsi, nemmeno lontani dalle telecamere.