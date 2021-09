“Tieni a freno la lingua”. Romina Power, nuovo duro scontro con Loredana Lecciso: stavolta è rottura

La speranza di Albano Carrisi di vedere scoppiare la pace tra la sua ex Romina Power e l’attuale compagna Loredana Lecciso è destinata a rimanere tale. I fatti dicono ben altro. Ancora una volta si torna a parlare di questo ‘triangolo’ con il cantante pugliese che continua a mantenere rapporti con l’ex e Loredana che evidentemente deve ‘sopportare’. Ma proprio il settimanale DiPiù ha rivelato che tra Albano e Romina c’è stato un ennesimo duro scontro.

Romina Power ha trascorso le vacanze in Puglia, ma si è tenuta alla larga da Cellino San Marco, residenza di Albano. Pare infatti che la cantante americana abbia da tempo una sistemazione tutta per sé. Proprio qui ha trascorso anche il lockdown del 2020. Quest’anno, però, Romina ha deciso di affittare Villa D’Aquino, una dimora con piscina che si trova ad oltre un’ora di macchina da Cellino.

Ma perché questa lontananza? Sembra proprio che Romina Power non abbia gradito le ultime dichiarazioni di Albano. Intervistato dal settimanale Oggi il cantante ha raccontato di essere felice accanto a Loredana Lecciso. Non solo, Albano ha anche confessato di essersi pentito di aver concesso a troppe persone di intromettersi nella sua vita di coppia: “Ho permesso a troppe persone di mettere il becco tra di noi. Ora non consento più ad anima viva di varcare il confine della nostra coppia”.





Proprio queste parole non sono andate giù a Romina Power. Secondo il magazine Nuovo le dichiarazioni di Albano di luglio hanno creato un’altra rottura tra i due. Ma non è tutto, Romina è convinta che dietro questa presa di posizione di Albano ci sia lo zampino di Loredana. “Secondo fonti del suo entourage, avrebbe detto ad Al Bano di tenere a freno la lingua di Loredana…” si legge sul magazine.

La reazione di Romina Power ha provocato un ulteriore allontanamento da parte di Albano. E questo nonostante la figlia Cristel sia incinta per la terza volta. Forse il nuovo bebé che arriverà entro fine anno riuscirà a far ricucire i rapporti? Insomma sembra non esserci pace tra Albano e Romina. E adesso i fan temono che questa nuova crisi metta a rischio anche i concerti e le esibizioni della coppia. Nel frattempo il cantante pugliese si concentra sul suo imminente impegno a Ballando con le Stelle.