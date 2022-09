Romina Carrisi allo scoperto con il nuovo fidanzato. Trentacinque anni, è la figlia di Al Bano e Romina Power ed è la prima volta che il volto di Oggi è un altro giorno si fa vedere insieme a lui, che è il regista di esterna del programma di Serena Bortone, sui social.

A commento dello scatto in cui lei è seduta su una panchina accanto al nuovo fidanzato e sorride mentre fa la linguaccia solo un cuore rosso: Romina Carrisi e Stefano Rastelli, che di anni ne ha 51, sono felicissimi insieme. La differenza d’età sembra non contare proprio nulla.





Romina Carrisi fidanzato, la prima foto social

Il nuovo fidanzato di Romina Carrisi ha un matrimonio alle spalle e due figlie. I due stanno insieme dallo scorso aprile: tutto è cominciato con un bacio scambiato per gioco tre giorni prima di Pasqua, il 14, a Maccarese, mentre pranzavano in un noto ristorante della località balneare laziale vicino Roma.

Alla vista dei paparazzi appostati, Stefano Rastelli ha chiesto alla figlia di Al Bano e Romina Power di dargli un bacio, così da regalare un po’ di gossip ai fotografi. Lei gliel’ha dato e si è accesa la scintilla. E infatti A distanza di poco più di 4 mesi stanno ancora insieme e per i fan sono “bellissimi”. Nelle ultime ore si è parlato di Romina Carrisi anche per l’esclusione da Ballando con le stelle 2022.

Non deve averla presa bene, visto il lungo sfogo social in cui ha rivelato di essere stata lasciata fuori dal cast. “La motivazione ufficiale di questa decisione da parte della produzione è stata che ho fatto un reality nel 2005. Mi dispiace che una decisione presa con l’incoscienza dei miei 19 anni appena compiuti possa ancora bruciare a 35. Posso solo apprezzare la loro coerenza e augurargli il meglio. E io? Eh io, io. Ballerò in salone, indossando solamente un paio di mutandine rosse e un paio di Rayban neri sperando che mi intraveda Simonetta, la mia vicina di casa”, si legge.

