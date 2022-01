“Il destino è stato carogna”. Lite in diretta tra Albano Carrisi e Romina jr: il duro faccia a faccia

Albano Carrisi è tornata in tv. Battuto il Covid il cantante si è presentato in studio a Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone in onda su Rai 1. Nei giorni scorsi Albano Carrisi aveva raccontato di come, probabilmente, ha contratto il Covid. “Erano 20 anni che non passavo il Natale con Cristel e l’ho raggiunta in Croazia dove c’era anche Romina junior. Ci tenevano molto. Da quando ho perso Ylenia onestamente non sento più il Natale come lo sentivo anni fa. Faccio in modo che sia Natale ogni giorno”.



“Ho fatto il nonno per qualche giorno ed è stato bellissimo. Solo che mia figlia il 24 ha invitato alcune amiche ed è venuto fuori che una di loro era positiva. Io e Romina junior ce lo siamo beccato, per fortuna Cristel e i bimbi sono negativi”. Poi Albano Carrisi si era lasciato andare a qualche considerazione anche sui no vax: “Se la tua verità porta morte o malattia, o prendi coscienza oppure dobbiamo fartela prendere”.



“Mi auguro che non succeda come a tanti è già capitato: vanno a farsi curare e poi fanno il mea culpa. È tardi! Bisogna capirlo prima. Il vaccino non è contro l’uomo, è la salvezza dell’umanità, da sempre”. Durante la punta di oggi tanti i temi toccati da Albano Carrisi. Dall’amore per i genitori Carmelo e Jolanda alla scomparsa di Ylenia. Toccante il ricordo che fa della ragazza.







“Ricordo la sua forza, la sua vita, la sua energia. Lei in un mese in Russia imparò a scrivere e a parlare in russo. Aveva una curiosità della vita pazzesca”. “Mi disse che doveva scrivere un libro sugli homeless, sui senzatetto – ha continuato Albano Carrisi – Le feci notare che era a un passo dalla laurea Non ci fu niente da fare, era maggiorenne e decise cosa fare. La vita poi è andata come doveva andare. Meno ne parlo e meno mi faccio male, salterei…”.



Albano Carrisi, che nel corso dell’intervista si è definito un papà psicologo, è stato ripreso da Romina Jr. Ha confidato pubblicamente che non si è mai sentita capita dal genitore. “Non credo di essere mai stata capita da te”. “Secondo me sbagli, tu sei andata via per sette anni in America. Un figlio deve anche ascoltare il padre”, ha replicato Albano per poi aggiungere: “Il destino è stato carogna nei nostri confronti. Ci sono stati degli eventi che non hanno reso la tua infanzia fantastica. Abbiamo avuto delle vicissitudini che non avrei mai voluto vivere. Poi sei andata in America…”.