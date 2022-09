“Non c’era altra scelta”. Rocio Muñoz Morales costretta a farlo con Raoul Bova

Rocio Muñoz Morales è reduce dall’importante esperienza al Festival del Cinema di Venezia. Era la madrina della edizione numero 79 terminata qualche settimana fa. L’attrice spagnola, 34 anni, ex conduttrice delle Iene, nonché mamma di due bambine, Luna e Alma, nate dalla relazione con il compagno, l’attore Roul Bova, ha raccolto il testimone di un’altra protagonista del cinema e della tv, Serena Rossi, madrina della scorsa edizione.

Rocio Muñoz Morales ha parlato di questa sua esperienza e della sua vita privata in una intervista rilasciata al settimanale Vero. Le è stata fatta la domanda sulle nozze: ormai da anni convive con Raoul Bova e hanno due bambine. L’attrice, con la sua proverbiale schiettezza, ha subito messo le cose in chiaro, spiegando che deve essere l’uomo a farle la proposta di nozze e non il contrario: “Non lo so neppure io…Mi piacerebbe molto, ma la proposta deve arrivare da lui! Ci tengo alla tradizione…”.

Rocio Muñoz Morales a Venezia: segreto nascosto a Raoul Bova

L’attrice spagnola ha ammesso di aver fatto fatica a mantenere un segreto. Parlando della sua esperienza come madrina del Festival del Cinema di Venezia non ha fatto mistero della grande emozione che ha provato per tutti i giorni passati al Lido, poi ha svelato di stata costretta a tenere il segreto finché la notizia (il fatto di essere la madrina della manifestazione) non è diventata pubblica. Rocio Muñoz Morales non ha nascosto che sinceramente non è stato affatto facile, anche perchè non ha potuto dire niente neppure al compagno Raoul Bova: “Forse è stata la cosa più difficile che ho dovuto fare nella mia vita…Non ne ho parlato neppure con il mio compagno ed i miei genitori…”.

Quindi Rocio Muñoz Morales ha anche rivelato che, nel momento in cui ha potuto dire al suo compagno che era stata scelta come madrina del Festival del Cinema di Venezia, lui ha accolto la notizia molto positivamente: “Erano tutti felicissimi…”. L’attrice spagnola ha anche parlato dell’unico consiglio che le ha dato Raoul Bova per affrontare questo impegno nei migliori dei modi: “L’unico consiglio che mi ha dato Raoul è stato quello di essere semplicemente me stessa…”.

Raul Bova e Rocio Muñoz Morales si sono conosciuti a Paros, in Grecia, sul set di Immaturi-Il viaggio. Di recente la coppia ha festeggiato il decimo anniversario insieme concedendosi una vacanza nel luogo dove è sbocciato il loro amore. L’attrice l’ha confidato in una lunga intervista rilasciata al settimanale F: “Siamo tornati a Paros dieci anni dopo, dove ci vedemmo per la prima volta. Il tempo sembrava volato, e io e Raoul eravamo lì con le bambine. Tutti e quattro insieme, mano nella mano, abbiamo visto tramonti, in silenzio, che ci ricorderemo per tutta la vita”.

