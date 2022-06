Roberta Morise, lutto per lex naufraga. Un’esperienza breve quella vissuta sull’Isola dei Famosi ma ugualmente importante. Dopo qualche tempo, per Roberta Morise si spalancano le porte per una nuova avventura televisiva che la vedrà alla guida del timone di Camper insieme a Tinto. Nelle ultime ore, però, la conduttrice è stata colpita da una grave perdita.

Roberta Morise, la dolorosa perdita della sua fedele e amata amica a quattro zampe. La conduttrice lo annuncia con parole di profonda tristezza: “Sono una grande appassionata di cani. La mia Jolie ha vissuto con me 16 anni, ero molto legata a lei e mi ha lasciato da poco”.





Roberta Morise, il lutto

Roberta Morise, un animo certamente sensibile per un’energia ugualmente inesauribile. Lo ha dimostrato anche nel corso della sua breve permanenza sull’Isola dei Famosi, esperienza che porterà sempre cara al cuore: “Esperienza breve, ma non intensa, di più! Non mi sono fatta mancare veramente nulla dal primo giorno, Ho perso 6 chili. Non si mangia veramente nulla, guarda quello che vedi è peggio”. (Roberta Morise contro Lory Del Santo).

Roberta Morise non ha avuto modo di restare per molto tempo in compagnia dei naufraghi ma questo non senza portare a casa un caro ricordo nonostante le difficoltà vissute durante la sua avventura nel reality show: “In realtà pensavo dai qualcosina, un po’ di riso in più, invece no, tutto in meno”.

Chiuso il capitolo Isola dei Famosi, per Roberta Morise è anche tempo di metabolizzare il lutto della sua amata cagnolina per poi dedicarsi a “Camper”, programma in onda a mezzogiorno su Rai1 che permetterà ai telespettatori di conoscere le meraviglie d’Italia: “In ogni puntata andremo alla scoperta dell’Italia. Saremo in studio mentre i nostri inviati racconteranno le migliori località turistiche”.

