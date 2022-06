Roberta Beta del Grande Fratello, che fine ha fatto? In molti si saranno chiesti in questi anni quale sia stato il futuro dell’ex concorrente del reality show. Ricordiamo che lei fece parte del cast della prima edizione in assoluto. Stiamo parlando dell’ormai lontano 2000, quando tutti hanno iniziato a conoscere la Casa più spiata d’Italia. Successivamente ha indubbiamente avuto delle esperienze professionali nel mondo dello spettacolo e non solo, visto che aveva cercato di sfondare anche in un altro ambito.

Roberta Beta del Grande Fratello, che fine ha fatto. E ora finalmente c’è una risposta, purtroppo non bellissima, data dalla diretta interessata. L’anno scorso invece l’ex gieffina aveva fatto sapere che la sua casa era stata praticamente svaligiata. Ignoti si erano introdotti nell’abitazione di Roberta Beta e avevano cercato di trovare qualsiasi cosa che fosse preziosa e avevano messo in soqquadro l’appartamento. Ora il drammatico racconto di una donna, apparsa decisamente amareggiata.





Roberta Beta del Grande Fratello, che fine ha fatto: il dramma personale

Alcune ore fa ha fornito maggiori informazioni sulla sua vita. Roberta Beta del Grande Fratello, che fine ha fatto? Ora c’è la risposta a questo quesito. Lei ha deciso di pubblicare un video della durata di 18 minuti e si è aperta con i suoi fan. Nella didascalia ha preannunciato: “Chiacchierata del sabato mattina…Mi organizzo e la rifacciamo, va bene? Scrivetemi qui sotto di quali argomenti vogliamo parlare per capire quanti punti in comune abbiamo”. E poi ha raccontato proprio tutto delle sue difficoltà personali.

Roberta Beta ha quindi affermato sui social: “Oggi la mia giornata è vuota perché manca il lavoro. Oggi lo accuso e lo voglio condividere, perché è un anno che non lavoro. Cioè faccio cose, ne faccio tante, ma il lavoro retribuito manca e francamente l’autostima va a finire sotto i piedi. Inutile fare finta di niente, questo è purtroppo”. Quindi, un vero e proprio grido di allarme da parte dell’ex concorrente del Grande Fratello, la quale ha ammesso di vivere uno dei periodi più complicati di sempre.

Il sito Today ha ricordato che Roberta Beta è stata protagonista, dopo la fine del GF, in veste di conduttrice di alcune trasmissioni sia in radio che in televisione. Alcuni anni fa, nel 2016, è stata anche momentaneamente in politica presentando una candidatura a sostegno del candidato sindaco di Roma, Alfio Marchini. Purtroppo, però, non era avvenuta l’elezione. E ora vive questo incubo da dodici mesi.

