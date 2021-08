“Casa svaligiata”. Amara sorpresa al rientro per l’ex gieffina: come le hanno ridotto l’appartamento

Momento da dimenticare per un’ex concorrente del ‘Grande Fratello’. Infatti, è stata lei stessa ad annunciare sul suo profilo Instagram che la sua casa è stata praticamente svaligiata. Ignoti si sono introdotti nella sua abitazione e hanno cercato di trovare qualsiasi cosa che fosse preziosa e hanno messo in soqquadro l’appartamento. La donna ha pubblicato l’immagine eloquente dei danni causati dai ladri, ma fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze, visto che avrebbe potuto esserci qualcuno.

La foto in questione, postata sul noto social network, ha ricevuto una marea di commenti. Sono stati numerosi i follower che le hanno manifestato solidarietà e vicinanza in un momento sicuramente non facile dal punto di vista emotivo. Ha voluto raccontarlo proprio anche per una questione di sfogo e immediato è stato l’affetto dei suoi fan. Ma andiamo a scoprire insieme cosa ha scritto online e a chi è capitato un episodio così sgradevole e inaspettato, che le ha turbato la giornata.

Queste le parole dell’ex gieffina: “Tanti auguri a me e grazie del regalo! Per fortuna mia e sfortuna dei ladri non c’è niente da rubare in casa mia! A casa avrebbe voluto esserci mio figlio, ma io sono andata a prenderlo per portarlo al mare…lì sì che sarebbe stato brutto! Perciò: va tutto bene!”. Poi, come detto, sono arrivati tantissimi mi piace ma soprattutto commenti di persone che sono rimasti davvero colpiti da questa brutta vicenda, che per fortuna non ha avuto delle conseguenze ancora più serie.





Ad essere rimasta vittima di questo fattaccio l’ex concorrente del ‘GF’, Roberta Beta. Questi i commenti dei seguaci di Roberta Beta: “Maledetti, ma come si fa?”, “Mi dispiace tanto, è un’esperienza bruttissima”, “Che colpo al cuore, provato anch’io, un abbraccio”, “Non dovreste pubblicare degli scatti sui social, i ladri capiscono”, “Mamma mia che brutto”. E poi c’è chi ha aggiunto ancora: “Mi dispiace moltissimo”, “Sono senza parole”, “Sono solo dei disgraziati, che possano essere fermati”.

In passato Roberta Beta ha svelato di aver rifiutato un’offerta di Maria De Filippi, anche con la proposta economica raddoppiata: “Rifiutai comunque, ho pensato ‘che figura ci faccio, se ora accetto?’”. Una coerenza che, va detto, non si riscontra spesso in un contesto dominato dalla voglia di apparire e, perché no, anche dal prevalere dell’interesse economico. Ma Roberta ha rifiutato anche proposte di Lele Mora.