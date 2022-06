Quando inizia il Grande Fratello Vip 7. C’è già fermento per la settima edizione condotta da Alfonso Signorini su Canale 5. In questi giorni si è parlato dei concorrenti che affolleranno la casa più spiata d’Italia. Si fanno i primi nomi che riguardano sia il cast che gli opinionisti, comq quello di Katia Ricciarelli, che però avrebbe rifiutato l’offerta.

“Giunge infatti voce a Novella 2000 – si legge sulla versione online del settimanale diretto da Roberto Alessi – che dopo aver trascorso circa sei mesi nella Casa l’ex compagna di Pippo Baudo avrebbe deciso di declinare l’invito di Alfonso Signorini a passare sulla poltrona rossa nello studio del reality da lui condotto. Sembra che la cantante ritenga di aver già dato il suo cospicuo contributo alla trasmissione, e abbia voglia di cambiare aria”.





Quando inizia il Grande Fratello Vip 7

E ancora il nome di Evelina Sgarbi, la figlia di Vittorio Sgarbi. Sempre secondo Novella 2000 Mediaset starebbe facendo carte false per avere con sé la figlia di Vittorio Sgarbi: “Fonti più che attendibili – si legge sul settimanale di Roberto Alessi – ci dicono che la figlia minore del critico d’arte sarebbe tra le scelte per il reality di Canale 5…”. Tanti i nomi spuntati fuori in queste ore e anche quando inizia il Grande Fratello Vip 7.

Tra di loro ci sarebbe l’ex fidanzato di Antonino Spinalbese, ma anche Federico Fashion Style, noto parrucchiere dei vip e opinionista dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione Show, e il pornodivo Max Felicitas, Asia Gianese, influencer, e Patrizia Groppelli, opinionista di Pomeriggio 5 e compagna del giornalista Alessandro Sallusti e Gigliola Cinquetti. I nomi dei concorrenti non sono stati ufficializzati ma si sa quando inizia il Grande Fratello Vip 7.

Semplicemente grazie per averci regalato grandi emozioni, per aver condiviso con noi gioie e dolori, amori e ricordi! ♥️ #GFVIP pic.twitter.com/mTUUQT4ag8 — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 18, 2022

Quando inizia il Grande Fratello Vip 7 – Secondo TVBlog, la data inizio della settima edizione del GF Vip è il 19 settembre 2022 e terrà compagnia al pubblico di Mediaset il lunedì e il giovedì. Alla conduzione confermatissimo il giornalista Alfonso Signorini, che sta lavorando per trovare le sostitute di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, opinioniste dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip.

