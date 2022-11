Nuovo ritocchino per Arisa. Da tempo la cantante lanciata da Sanremo si piace, si vede bellissima e non si nasconde. Mostra il suo corpo, le sue forme ed è fiera del cambiamento fatto in questi anni. Dieta, palestra, punturine sul viso per restare giovane, così Arisa si mette in forma e senza vergogna mostra i trattamenti a cui si sottopone.

Arisa, che da pochi mesi ha compiuto 40 anni, ha rivelato qual è la sua opinione sul prendersi cura del proprio aspetto fisico ammettendo di ricorrere spesso ai ritocchini. Per la cantante non c’è niente di male nel dedicare tempo e soldi per ridurre gli inestetismi della pelle a cui vanno incontro le donne. E così, come spesso capita, ha deciso di immortalarsi durante la seduta nel centro estetico mentre si sottopone a un trattamento alla pelle.

Leggi anche: “Questa sono io”. E Arisa si spoglia: tutti i lati in bella vista e cascata di cuori per lei





Ritocchino per Arisa: la foto dal centro estetico

Sempre onesta, Arisa non ha mai negato di aver ricorso a qualche ritocchino estetico, come quello alle labbra: “Sì, ho ceduto a un ritocchino alla labbra, ma se tornassi indietro non lo farei più. Può essere giusto cambiare una parte del corpo se non ti piace, ma lo stimolo deve venire da te, non dagli altri. Non bisogna cambiare per il gradimento di Instagram”.

“In qualche modo mi piacerebbe abbattere il culto dell’apparenza. Purtroppo sui social vince l’apparenza, pure se è finta. Se metto una mia foto con i capelli rasati ho mille like, se posto una con la parrucca ne becco 20 mila”, aveva raccontato la cantante, che sui social non nasconde di frequentare i centri estetici per ricorrere ai trattamenti.

Nuovo ritocchino per Arisa. Sul suo account Instagram l’artista ha mostrato il trattamento a cui si è sottoposta. “Volersi bene ogni tanto ci sta”, ha scritto Arisa a corredo della fotografia che la immortala nel centro estetico mentre si sottopone a un trattamento estetico per migliorare l’aspetto della propria pelle e contrastare le rughe d’espressione provocate dal passare del tempo.