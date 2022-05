Rita Dalla Chiesa derubata al cimitero. Brutto momento per la conduttrice e opinionista tv che ha subito uno scippo durante una visita ai defunti. A raccontarlo è la stessa donna tramite il suo profili Twitter. Niente di grave per la donna che sta bene, non le è successo niente durante il furto e forse non si è neanche accorta che le avessero sottratto denaro. Una persona senza dubbio che sapeva quello che faceva, visto che nessuno si è accorto di niente. Ma come sono andate le cose?

Rita Dalla Chiesa derubata (qui il suo racconto sull’Isola dei Famosi), racconta che durante il tragitto verso il cimitero si è imbattuta in un venditore ambulante di rose e ha deciso di prenderne qualcuna. Mentre acquistava queste rose per portarle sulla tomba di sua cognata, infatti, il venditore è riuscito a mettere le mani nella sua borsa. Ma come ha fatto? L’uomo sembra aver finto di darle una rosa in regalo e mettendola appunto nella borsa. Qui Rita Dalla Chiesa dice: “Mi ha rubato tutti i soldi”. Secondo la donna, il venditore è riuscito con una scusa a mettere le mani nella borsa togliendole dei soldi.

Rita Dalla Chiesa derubata al cimitero, il racconto della donna

Naturalmente il racconto della conduttrice ha scatenato i commenti e le reazioni di chi lo ha letto, e come sempre non sono mancate le polemiche. Molti hanno espresso solidarietà e vicinanza a Rita Dalla Chiesa derubata al cimitero, ma qualcuno l’ha criticata di acquistare da un venditore ambulante anziché da un fiorista (“che paga le tasse”, è stato aggiunto).

Poi qualcuno ha detto: “Vergognoso” acquistare da un ambulante mentre “ogni giorno almeno un commerciante è costretto a chiudere l’attività”. Neanche a dirlo, in molti le hanno suggerito di denunciare il furto subito, ma lei non lo ha fatto. Il motivo?

Grazie al venditore ambulante di rose che oggi, mentre gliene compravo alcune da portare davanti alla lapide di mia cognata, ha messo le mani nella mia borsa, facendo finta di mettermene una in regalo, e mi ha rubato tutti i soldi… Non aggiungo altro. — rita dalla chiesa🇮🇹 (@ritadallachiesa) May 21, 2022

È la stessa Rita Dalla Chiesa derubata a raccontarlo, “Era semplicemente un ambulante”, che la donna ha visto passare con i fiori e li ha acquistati. Questo il racconto di Rita Dalla Chiesa sul furto al cimitero, per il momento non ha aggiunto altro. In tanti però hanno storto il naso e non sono affatto d’accordo con quello che ha combinato questa volta la Dalla Chiesa.

