Rita Dalla Chiesa umilia Ilary Blasi per la caduta dallo sgabello all’Isola dei Famosi. Ma andiamo con ordine. Verso la fine della puntata del reality show Mediaset, la moglie di Francesco Totti ha perso l’equilibrio. Ilary Blasi si è sporta un po’ troppo dallo sgabello su cui era seduta e, tra le risate, è stata soccorsa dagli opinionisti in studio, Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

Rita Dalla Chiesa umilia Ilary Blasi – “È stata la giacca, pesa 9 chili. Tutto bene, non è successo niente. Mi sono sbilanciata”, ha detto tra le risate Ilary Blasi. “Dai tempi di Valeria Marini non si vedeva una cosa così” ha scherzato Vladimir Luxuria ricordando una caduta epica della showgirl sarda.





Rita Dalla Chiesa umilia Ilary Blasi per la caduta dallo sgabello all’Isola

Ilary Blasi ha ringraziato anche Gustavo Rodriguez (il padre di Belen ed ex naufrago) per essere corso in suo aiuto, sfottendo i due opinionisti dell’Isola dei Famosi, “Grazie Gustavo. Lui è venuto subito, voi ci avete messo mezz’ora…”. La conduttrice si è sistemata sullo sgabello al centro dello studio dell’Isola dei Famosi. Poi un’altra battuta, con una tipica espressione romana: “Abbiamo chiuso davvero con il botto”, ha detto Ilary Blasi. Risate in studio e a casa tra commenti, gif, video e meme che ritraggono la conduttrice che cade dallo sgabello.

Rita Dalla Chiesa umilia Ilary Blasi – Anche alcuni personaggi famosi hanno preso in giro Ilary Blasi e hanno commentato ironicamente la caduta in studio. Tra queste anche Rita Dalla Chiesa. La conduttrice ha retwittato il video della caduta dalla sedia di Ilary Blasi, scrivendo un divertitissimo: “Io continuo a ridere. Amo Ilary”.

Al tweet ha risposto anche la conduttrice Francesca Fagnani, che ha twittato a sua volta un “Lei è proprio una di noi”. Poco dopo Rita dalla Chiesa ha spiegato che il motivo della caduta è stata dello sgabello perché “quegli sgabelli l’incubo di ogni conduttore e ogni ospite”.

“Non ti devi permettere”. Choc contro Rita Dalla Chiesa, che denuncia i fatti pesanti: “Cose che fanno male”