Chiara Ferragni e Fedez, ancora loro nonostante la fine dei ‘Ferragnez’. Lui è nel mirino del gossip come non mai da quando sono usciti i video con quella che viene data come “nuova fidanzatina”. Si tratta della modella francese Garance Authié. I due sono stati avvistati mano nella mano al GP di Monaco, dove il rapper ha trascorso qualche giorno, e il video è stato pubblicato dalla pagina Instagram Very Inutil People.

Una frequentazione che procede da qualche mese, il primo avvistamento a marzo a Courchevel, poi Parigi, Miami, Coachella e adesso Montecarlo”, si leggeva sulla pagina. È lei la donna vicina al rapper dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni? Non c’è alcuna conferma ma come abbiamo raccontato qui sotto in queste ore gli utenti del web hanno notato ‘strani’ movimenti sui social.

Chiara Ferragni in lacrime: il video inedito

Almeno sempre ufficialmente, Chiara Ferragni non ha commentato queste voci anche se sui social molti hanno notato quelle che sembrano vere e proprie frecciatine sulla nuova vita di Fedez. E a proposito di social, in questo periodo è particolarmente attiva su TikTok.

Ma ecco spuntare fra i suoi ultimi post anche un video in cui piange. “Ridotta così leggendo tutte le storie di questo trend“, ha scritto l’influencer mostrandosi fragile, emozionata e commossa. Cosa è successo? Ad averla fatta scoppiare in lacrime è stato un video che, sulle note de “Le parole più grandi” di Coez, mostra video e immagini di coppie innamorate.

Il video di questa Chiara Ferragni che piange, dunque inedita, è diventato subito virale: ha fatto più di 700mila visualizzazioni e quasi 100mila like in poche ore. E tra i tanti commenti non è sfuggito quello di un utente a cui lei ha messo like: “Chiara lo farai fra poco con Jacob Elordi“. Lui è l’attore per cui la Ferragni aveva ammesso di avere un debole in tempi non sospetti.