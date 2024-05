Dopo la rottura da Chiara Ferragni, Fedez è stato a Montecarlo per assistere il Gran Premio di Monaco da un maxi yacht ormeggiato a Port Hercule con vista sul circuito. Ma a far chiacchierare il gpssip è stata la presenza di una persona a quanto pare molto vicina al rapper. L’ex marito di Chiara Ferragni è stato avvistato anche con quella che sarebbe la sua nuova fiamma, la modella francese Garance Authié.

I due sono stati avvistati mano nella mano al GP di Monaco e il video è stato pubblicato dalla pagina Instagram Very Inutil People. Nella Instagram story del rapper si vede la modella ritratta di spalle a bordo dello yacht per assistere al Gran Premio vinto da Charles LeClerc. “Una frequentazione che procede da qualche mese, il primo avvistamento a marzo a Courchevel, poi Parigi, Miami, Coachella e adesso Montecarlo”, si leggeva sulla pagina Very Inutil People.

Da lì è scoppiato il gossip e le tante frecciatine dell’ex moglie Chiara Ferragni, come la foto accanto al busto di Napoleone, con il chiaro riferimento del dissing di Marracash che tempo fa, parlando proprio di Fedez, disse: “Ho letto dei messaggi buffi sui social: a quanto pare il nano con la sindrome di Napoleone ha inventato un bel po’ di caz*ate”.

Ma cosa è successo dopo la pubblicazione del video di Fedez e la giovane modella francese? In queste ore gli utenti del web hanno notato ‘strani’ movimenti sui social. Garance Authié ha partecipato alla serata di gala a Cannes e su Instagram ha postato una serie di foto che la ritraggono, elegantissima, anche in compagnia della nonna. Quello che ha colpito gli utenti è il commento di Fedez. Il cantante ha postato una sua gif fatta durante le riprese del programma di Amazon Prime “Lol – Chi ride è fuori” in cui mostra il cartellino giallo.

“Vergognati please”, “Ho la gastrite come se fossi il mio ex”, “È una 2004”, “Ma che te ne fai a 20 anni di uno stronzo narcisista in piena battaglia di divorzio e con 2 figli piccoli”, “Dite quello che volete ma qualsiasi uomo etero single sarebbe andato con una ragazza così se fosse stata disponibile.”, “Meglio Chiara mi spiace”, “La prima cosa che mi ha colpito di mia “moglie”? IL SESSO🔥 adesso ci crediamo”, “a vent’anni e ne dimostra 40. Che tristezza di sciuretta. Che tristezza di gioventù.”, sono solo alcuni dei commenti.